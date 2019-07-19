وزير الشؤون الدينية يدعو إلى النأي بالمساجد عن كل أشكال التوظيف والدعاية استعدادا للإنتخابات القادمة

Vendredi 19 Juillet 2019
وات - دعا وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، المديرين الجهويين للشؤون الدينية، في مراسلة وجهها إليهم، إلى التزام الحياد الإداري والنأي بالمؤسسات الدينية عن كل ما من شأنه المساس بالمنافسة النزيهة بين المترشحين، وذلك في إطار الإستعدادات الوطنية للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، وتطبيقا لأحكام الفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن "الدولة ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".
وحث الوزير في مراسلته، جميع الوعاظ والأئمة الخطباء، إلى النأي بدُور العبادة والفضاءات التابعة لها عن كافة أشكال التوظيف والدعاية لأي طرف حزبي أو سياسي، مشددا على وجوب موافاة الوزارة بقائمة الإطارات الدينية التي قدّمت ترشحاتها للانتخابات التشريعية 2019، من أجل اتخاذ الإجراء القانوني الكفيل بمنع كل شبهة في مثل هذه الحالات، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الوزارة.
وأكدت الوزارة في بلاغها، أن هذه المراسلة تتنزل في سياق الحرص على مزيد إحكام سير المساجد ودور العبادة والفضاءات التابعة لها، بما يحول دون استغلال المنابر للدعاية للأحزاب أو القائمات المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي، معربة عن ثقتها تامة في تفهّم إطاراتها لهذا الإجراء والعمل على تطبيقه.
وحث الوزير في مراسلته، جميع الوعاظ والأئمة الخطباء، إلى النأي بدُور العبادة والفضاءات التابعة لها عن كافة أشكال التوظيف والدعاية لأي طرف حزبي أو سياسي، مشددا على وجوب موافاة الوزارة بقائمة الإطارات الدينية التي قدّمت ترشحاتها للانتخابات التشريعية 2019، من أجل اتخاذ الإجراء القانوني الكفيل بمنع كل شبهة في مثل هذه الحالات، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الوزارة.
وأكدت الوزارة في بلاغها، أن هذه المراسلة تتنزل في سياق الحرص على مزيد إحكام سير المساجد ودور العبادة والفضاءات التابعة لها، بما يحول دون استغلال المنابر للدعاية للأحزاب أو القائمات المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي، معربة عن ثقتها تامة في تفهّم إطاراتها لهذا الإجراء والعمل على تطبيقه.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- Hier 23:31 لن ينتهي الغنوشي الى نسخة بورقيبية..
- Hier 19:02 ترامب: لا نفكر الآن في فرض عقوبات على تركيا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:22
|19:38
|16:16
|12:33
|05:15
|03:28
|
31°
|31°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|31°-23
|37°-25
|36°-23
|34°-24
|35°-23
Follow @babnet_Tunisie
(129 149) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 786) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 94 572) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 350) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 308) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 47 430) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 380) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 46 108) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 859) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 348) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 395) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 591) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 42 029) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 41 993) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 41 977) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 38 978) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 656) البيان الفضيحة..
( 38 292) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 38 096) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 37 439) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
Par:mandhouj (France )
Sur: بسبب ديكتاتورية الغنوشي... القيادي علي الشرطاني يستقيل من النهضة