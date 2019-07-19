Radio Babnet Tunisie On Air: Zied Gharsa - Inzed Ennabi  

وزير الشؤون الدينية يدعو إلى النأي بالمساجد عن كل أشكال التوظيف والدعاية استعدادا للإنتخابات القادمة

Vendredi 19 Juillet 2019

Vendredi 19 Juillet 2019
وات - دعا وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، المديرين الجهويين للشؤون الدينية، في مراسلة وجهها إليهم، إلى التزام الحياد الإداري والنأي بالمؤسسات الدينية عن كل ما من شأنه المساس بالمنافسة النزيهة بين المترشحين، وذلك في إطار الإستعدادات الوطنية للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، وتطبيقا لأحكام الفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن "الدولة ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".

وحث الوزير في مراسلته، جميع الوعاظ والأئمة الخطباء، إلى النأي بدُور العبادة والفضاءات التابعة لها عن كافة أشكال التوظيف والدعاية لأي طرف حزبي أو سياسي، مشددا على وجوب موافاة الوزارة بقائمة الإطارات الدينية التي قدّمت ترشحاتها للانتخابات التشريعية 2019، من أجل اتخاذ الإجراء القانوني الكفيل بمنع كل شبهة في مثل هذه الحالات، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الوزارة.


وأكدت الوزارة في بلاغها، أن هذه المراسلة تتنزل في سياق الحرص على مزيد إحكام سير المساجد ودور العبادة والفضاءات التابعة لها، بما يحول دون استغلال المنابر للدعاية للأحزاب أو القائمات المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي، معربة عن ثقتها تامة في تفهّم إطاراتها لهذا الإجراء والعمل على تطبيقه.

  
  
     
  
cadre-c21e83ad83758ea918f8d55ef6d4a4f1-2019-07-19 15:19:27






0 de 0 commentaires pour l'article 186019



Special can 201
    20:00: Sénégal - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الجمعة 19 جويلية 2019 | 16 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:22 19:38 16:16 12:33 05:15 03:28
31°
 31° % 48 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
31°-2337°-2536°-2334°-2435°-23
  • Avoirs en devises
    16037,8

  • (18 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,22879 DT        1$ =2,87881 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 juill)   209,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563551186|186019 454|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires