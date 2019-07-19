إبراهيم ناصف .. رئيس الحكومة لم يجب على أيّ من الأسئلة الكتابيّة التي وجّهها إليه البرلمان

Vendredi 19 Juillet 2019
وات - أفاد إبراهيم ناصف مساعد رئيس البرلمان المكلّف بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية والحكومة أنّ رئيس الحكومة لم يجب على أيّ من الأسئلة الكتابيّة التي وجّهها إليه البرلمان.
وأوضح في تصريح إعلامي على هامش اليوم الدراسي الذي نظّمته اليوم الجمعة الأكاديمية البرلمانية بعنوان "العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب : الحصيلة والآفاق" أنّه كان على رئيس الحكومة اختيار بعض الأسئلة التي تهمّ الرأي العام والإجابة عليها قائلا.. "نتفهّم مشاغل رئيس الحكومة لكن لديه عدد كبير من المستشارين بامكانهم الإجابة على الأسئلة".
إبراهيم ناصف
وتطرّق ناصف إلى الإشكاليات التي حالت دون الإجابة على اغلب الأسئلة الشفاهية والكتابية خاصة من قبل الوزارات على غرار طرح السؤال نفسه على الوزير نفسه من قبل أكثر من نائب وفي فترة متقاربة.
وأكّد على ضرورة التنسيق لتلافي مثل هذه الإشكاليات وإيجاد الحلول الناجعة التي تمكّن من تحسين العمل الرقابي وتطويره وتنظيمه واحداث آلية الموفق البرلماني إضافة إلى تعديل النظام الداخلي في علاقة بالأسئلة المطروحة على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي .
وأوضح في تصريح إعلامي على هامش اليوم الدراسي الذي نظّمته اليوم الجمعة الأكاديمية البرلمانية بعنوان "العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب : الحصيلة والآفاق" أنّه كان على رئيس الحكومة اختيار بعض الأسئلة التي تهمّ الرأي العام والإجابة عليها قائلا.. "نتفهّم مشاغل رئيس الحكومة لكن لديه عدد كبير من المستشارين بامكانهم الإجابة على الأسئلة".
إبراهيم ناصف
وتطرّق ناصف إلى الإشكاليات التي حالت دون الإجابة على اغلب الأسئلة الشفاهية والكتابية خاصة من قبل الوزارات على غرار طرح السؤال نفسه على الوزير نفسه من قبل أكثر من نائب وفي فترة متقاربة.
وأكّد على ضرورة التنسيق لتلافي مثل هذه الإشكاليات وإيجاد الحلول الناجعة التي تمكّن من تحسين العمل الرقابي وتطويره وتنظيمه واحداث آلية الموفق البرلماني إضافة إلى تعديل النظام الداخلي في علاقة بالأسئلة المطروحة على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي .
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