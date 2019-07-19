مطار تونس قرطاج: ضبط كمية هامة من الكوكايين وإحباط عمليات تهريب عملة أجنبية.

Vendredi 19 Juillet 2019



باب نات

- تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من مخدّر الكوكايين كانت بحوزة مواطن تونسي قادم من مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل عبر مطار الدار البيضاء وقد تم كشف المادة المخدرة في شكل كبسولات بلاستيكية مخفية (عدد 19 كبسولة تزن حوالي 253 غرام) داخل قارورة شمبوان وسط أمتعة المسافر المذكور.وقد تمكنت المصالح نفسها مساء أمس الخميس 18 جويلية 2019 من إحباط عملية تهريب لمبلغ 140 ألف أورو كانت بحوزة مسافر يحمل جنسية مغاربية تم ضبطه على مستوى قاعة الرحيل قاصدا مطار دبي. وتم للغرض رفع مخالفة التصدير بدون إعلام لعملة أجنبية ومسكها بدون سند قانوني وتم إحالة المخالف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمزيد التحري.ومن جهة أخرى، حجزت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي ثلاث صفائح من مخدر القنب الهندي (الزطلة) تزن حوالي 250 غرام بحوزة مسافر تونسي مقيم بالخارج تعمد إخفاء اثنين منها داخل علب الشكولاطة واخفى الثالثة بمنطقة حساسة من جسده.كما تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي بحوزة من حجز 18300 حبة دواء مخدر بحوزة مسافرين مغاربيين كانا بصدد القيام باجراءات الخروج في اتجاه القطر الجزائري وقد تم الاحتفاظ بهما واحالتهما على أنظار النيابة العمومية بتوزر.