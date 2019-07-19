بنزرت: تفعيل وظيفية قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة

Vendredi 19 Juillet 2019



وات

- تم اليوم الجمعة تفعيل وظيفية قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، بصفة رسمية، وذلك بعد 5 سنوات من التوقف عن العمل بسبب غياب وعدم توفر الاطار الطبي المختص.وقال مدير المستشفى خالد حاجي ان "اعادة عجلة النشاط الطبي لهذا القسم تعتبر لبنة جديدة من الاضافات اللوجستية والبشرية التي يجري العمل على دعمها بالمستشفى من اجل مزيد تعزيز خدماته المنتظرة في محيطه".من جانبه، عدد وكيل الجمهورية منجي بولعراس ايجابيات اعادة تنشيط قسم الطب الشرعي بالجهة في اطار منظومة تطوير العمل القضائي والعدلي من خلال التاكيد على ما سيوفره القسم الجديد من حيث المصاريف ومشقة السفر والتنقل الى العاصمة للقيام بعملية التشريح، الى جانب مساهمة القسم في حلحلة القضايا ومزيد ضمان الحقوق.