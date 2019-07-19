وزير العدل يلتقي عميد و أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين

Vendredi 19 Juillet 2019
باب نات - التقى وزير العدل محمد كريم الجموسي صباح اليوم عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين سمير الأشهب، مرفوقا بأعضاء الهيئة الوطنية الجديدة والعميد السابق الطاهر بن نصر، وقد مثّل اللّقاء وفق بلاغ لوزارة العدل مناسبة لتناول جملة من المسائل المهنية المتعلقة بعدالة التنفيذ وبرنامج عمل مجلس الهيئة الجديد للفترة القادمة.
وقد أكّد الوزير في هذا الخصوص حرص الوزارة على توفير كل ظروف العمل المناسبة لمختلف مكونات الأسرة القضائية الموسعة، اعتبارا لدور كل منها في الإسهام في الارتقاء بمنظومة العدالة وتيسير سبل إيصال الحقوق لأصحابها وتقديم الخدمة القضائية في أفضل الظروف.
وقد أكّد الوزير في هذا الخصوص حرص الوزارة على توفير كل ظروف العمل المناسبة لمختلف مكونات الأسرة القضائية الموسعة، اعتبارا لدور كل منها في الإسهام في الارتقاء بمنظومة العدالة وتيسير سبل إيصال الحقوق لأصحابها وتقديم الخدمة القضائية في أفضل الظروف.
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Par:kerker (France )
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