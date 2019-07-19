الجهيناوي من واشنطن: احترام الحرية الدينية شرط اساسي للحفاظ على السلام والاستقرار في العالم

Vendredi 19 Juillet 2019
باب نات - شارك وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، يوم 18 جويلية الجاري في أشغال الندوة السنوية الوزارية الثانية حول تعزيز الحريات الدينية، التى تنظمها وزارة الخارجية الامريكية، والتى أشرف على افتتاحها نائب الرئيس الامريكي، مايك بنس، ووزير الخارجية الامريكي، مايك بمبيو، بحضور عديد المنظمات الاقليمية والدولية وممثلين عن المجتمع المدني.
وألقى وزير الشؤون الخارجية، بهذه المناسبة، كلمة استعرض من خلالها ما تبذله تونس من جهود لضمان حريّة المعتقد وحقّ ممارسة الشّعائر الدينية، مؤكدا على أن احترام الحرية الدينية شرط أساسي للحفاظ على السلام والاستقرار في العالم.
وأكد الوزير تمسك تونس بقيم التسامح والتعايش السلمي بين الاديان والعمل بمبدأ احترام الحريات الدينية الذي تم تكريسه في دستور سنة 2014، والذي نص في فصله السادس على "أن الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية". كما اشار إلى أن تونس لديها تقاليد راسخة في التسامح واحترام الحريات الدينية والتعايش السلمي بين الأديان وهي تعمل على حماية دور العبادة ورعاية الأقليات الدينية وضمان حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، لافتا الى نجاح بلادنا كل عام في تأمين آلاف الزوار من ذوي الديانة اليهودية لمعبد الغريبة بمدينة جربة كمظهر من مظاهر التعايش السلمي الذي يميز البلاد منذ القدم.
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يؤدي خلال الفترة من 16 الى 18 جويلية 2019 زيارة الى الولايات المتحدة الامريكية وذلك بمناسبة ترؤسه مع نظيره الامريكي الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين تونس والولايات المتحدة الامريكية والتى بحث خلالها الجانبان سبل تعزيز مسارات العلاقات الثنائية، والشراكة في المجالات الاقتصادية والساسية والامنية والتعليم العالي.
وألقى وزير الشؤون الخارجية، بهذه المناسبة، كلمة استعرض من خلالها ما تبذله تونس من جهود لضمان حريّة المعتقد وحقّ ممارسة الشّعائر الدينية، مؤكدا على أن احترام الحرية الدينية شرط أساسي للحفاظ على السلام والاستقرار في العالم.
وأكد الوزير تمسك تونس بقيم التسامح والتعايش السلمي بين الاديان والعمل بمبدأ احترام الحريات الدينية الذي تم تكريسه في دستور سنة 2014، والذي نص في فصله السادس على "أن الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية". كما اشار إلى أن تونس لديها تقاليد راسخة في التسامح واحترام الحريات الدينية والتعايش السلمي بين الأديان وهي تعمل على حماية دور العبادة ورعاية الأقليات الدينية وضمان حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، لافتا الى نجاح بلادنا كل عام في تأمين آلاف الزوار من ذوي الديانة اليهودية لمعبد الغريبة بمدينة جربة كمظهر من مظاهر التعايش السلمي الذي يميز البلاد منذ القدم.
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يؤدي خلال الفترة من 16 الى 18 جويلية 2019 زيارة الى الولايات المتحدة الامريكية وذلك بمناسبة ترؤسه مع نظيره الامريكي الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين تونس والولايات المتحدة الامريكية والتى بحث خلالها الجانبان سبل تعزيز مسارات العلاقات الثنائية، والشراكة في المجالات الاقتصادية والساسية والامنية والتعليم العالي.
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