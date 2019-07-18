Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhadi Belkhayat - Ya Bent Ennas  

استقالة والي القصرين

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
أعلن والي القصرين سمير بوقديدة في تصريح لاذاعة موزاييك ليوم الخميس 18 جويلية 2019 استقالته من منصبه. وأرجع بوقديدة ذلك إلى أسباب شخصية.

وسبق أن قدم والي القصرين سمير بوقديدة استقالته من مهامه إلى السلط المعنية بتاريخ 29 ماي 2018 ، وأكد حينها في تصريح اعلامي أنّ أسباب الاستقالة شخصية . إلا أن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية رفضتا خلال تلك الفترة استقالته.


  
  
     
  
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Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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