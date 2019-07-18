استقالة والي القصرين

Jeudi 18 Juillet 2019



أعلن والي القصرين سمير بوقديدة في تصريح لاذاعة موزاييك ليوم الخميس 18 جويلية 2019 استقالته من منصبه. وأرجع بوقديدة ذلك إلى أسباب شخصية.وسبق أن قدم والي القصرين سمير بوقديدة استقالته من مهامه إلى السلط المعنية بتاريخ 29 ماي 2018 ، وأكد حينها في تصريح اعلامي أنّ أسباب الاستقالة شخصية . إلا أن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية رفضتا خلال تلك الفترة استقالته.