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خبراء من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في زيارة لتونس لبحث التعاون في مجال الطاقات المتجددة

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - يؤدي خبراء من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا" من 15 الى 24 جويلية 2019 زيارة لتونس لبحث فرص التعاون مع الحكومة التونسية في مجال الطاقات المتجددة.

وأفادت الوكالة في بيانات أوردتها بنشريتها الدورية، انه من المتوقع ان يجري الخبراء مباحثات مع المؤسسات المشرفة على قطاع الطاقة في تونس على غرار وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.


وتخطط تونس للرفع من مساهمة الطاقات المتجددة من اجمالي انتاج الكهرباء الى نحو 30 بالمائة بحول سنة 2030 وقد اقدمت الحكومة التونسية سنة 2019 على منح حزمة تراخيص الى مستثمرين لتركيز محطات لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.


  
  
     
  
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Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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