إتحاد الأساتذة الجامعين ينفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - نفذ اساتذة جامعيون وباحثون منضوون تحت لواء إتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين "اجابة" اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هي العاشرة من نوعها لتأكيد التمسك بعدد من المطالب المادية والمعنوية، وللتنديد بتعرض زملائهم ومجموعة طلبة الى الايقاف على خلفية تحركات نقابية، حسب ما أعلن عنه المنسق العام لاتحاد "اجابة" نجم الدين جويدة.
وقال جويدة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أن المحتجين يطالبون بإطلاق سراح 3 اساتذة و14 طالبا تم إيقافهم بسبب نشاطهم النقابي وينددون بالتدخل الامني في الجامعة، على خلفية ما جد من احداث تسببت في تعطيل الامتحانات يوم الجمعة 13 جويلية بكلية العلوم بالمنستير.
كما يطالب الجامعيون بإلغاء الاجراءات الاستثنائية للارتقاء والتقييم الجامعي وخطة إصلاح نظام الاجازات التي وضعتها وزارة التعليم العالي دون مواقفة النقابة وتطبيق اتفاق 7 جوان الممضى بين المنظمة النقابية والوزارة والذي ينص بالخصوص على مراجعة النظام الاساسي للاساتذة الجامعيين ومراجعة سلم التدرج العلمي وانعكاساته المالية وتشريك المنظمة في خطط الاصلاح الجامعي.
وندد المحتجون ب"الاجراءات التعسفية لوزير التعليم العالي الذي أغلق ابواب باحة الوزارة أمامهم مما اضطرهم الى الاعتصام في الشارع أمام مقر الوزارة"، وفق تعبير عدد منهم في تصريح ل(وات)، رافعين شعارات تطالب برحيل الوزير وتؤكد عزمهم على مواصلة الدفاع على الجامعة العمومية، وتمسكهم باتفاق 7 جوان.
يشار الى ان أكثر من 2100 استاذ جامعي تابع لاتحاد "إجابة" يشنون إضرابا اداريا انجر عنه عدم إجراء الامتحانات الجامعية وينفذون اعتصامات ووقفات احتجاجية دورية منذ مارس 2019 لتحقيق مطالب نقابية، مما تسبب في تعطيل سير الامتحانات بعدد من المؤسسات الجامعية وجعل الوزارة تفكر في الاستغناء عن المواد التي يدرسونها ولم تجر فيها الامتحانات.
وقال جويدة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أن المحتجين يطالبون بإطلاق سراح 3 اساتذة و14 طالبا تم إيقافهم بسبب نشاطهم النقابي وينددون بالتدخل الامني في الجامعة، على خلفية ما جد من احداث تسببت في تعطيل الامتحانات يوم الجمعة 13 جويلية بكلية العلوم بالمنستير.
كما يطالب الجامعيون بإلغاء الاجراءات الاستثنائية للارتقاء والتقييم الجامعي وخطة إصلاح نظام الاجازات التي وضعتها وزارة التعليم العالي دون مواقفة النقابة وتطبيق اتفاق 7 جوان الممضى بين المنظمة النقابية والوزارة والذي ينص بالخصوص على مراجعة النظام الاساسي للاساتذة الجامعيين ومراجعة سلم التدرج العلمي وانعكاساته المالية وتشريك المنظمة في خطط الاصلاح الجامعي.
وندد المحتجون ب"الاجراءات التعسفية لوزير التعليم العالي الذي أغلق ابواب باحة الوزارة أمامهم مما اضطرهم الى الاعتصام في الشارع أمام مقر الوزارة"، وفق تعبير عدد منهم في تصريح ل(وات)، رافعين شعارات تطالب برحيل الوزير وتؤكد عزمهم على مواصلة الدفاع على الجامعة العمومية، وتمسكهم باتفاق 7 جوان.
يشار الى ان أكثر من 2100 استاذ جامعي تابع لاتحاد "إجابة" يشنون إضرابا اداريا انجر عنه عدم إجراء الامتحانات الجامعية وينفذون اعتصامات ووقفات احتجاجية دورية منذ مارس 2019 لتحقيق مطالب نقابية، مما تسبب في تعطيل سير الامتحانات بعدد من المؤسسات الجامعية وجعل الوزارة تفكر في الاستغناء عن المواد التي يدرسونها ولم تجر فيها الامتحانات.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:23
|19:39
|16:16
|12:33
|05:14
|03:27
|
28°
|28°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|28°-21
|33°-23
|36°-25
|35°-23
|35°-24
Follow @babnet_Tunisie
(129 095) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 749) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 94 385) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 331) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 292) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 47 419) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 328) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 46 038) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 846) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 241) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 388) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 570) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 960) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 977) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 40 970) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 38 969) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 628) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 519) البيان الفضيحة..
( 38 278) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 38 080) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
Par:karimyousef (France )
Sur: الجلاصي لراشد الغنوشي: أرجو أن تبقى رمزا ولا تدفع الحركة لما وقع في الحزب الدستوري الاشتراكي سنة 1974