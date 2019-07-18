إتحاد الأساتذة الجامعين ينفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي

Jeudi 18 Juillet 2019



وات

- نفذ اساتذة جامعيون وباحثون منضوون تحت لواء إتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين "اجابة" اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هي العاشرة من نوعها لتأكيد التمسك بعدد من المطالب المادية والمعنوية، وللتنديد بتعرض زملائهم ومجموعة طلبة الى الايقاف على خلفية تحركات نقابية، حسب ما أعلن عنه المنسق العام لاتحاد "اجابة" نجم الدين جويدة.وقال جويدة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أن المحتجين يطالبون بإطلاق سراح 3 اساتذة و14 طالبا تم إيقافهم بسبب نشاطهم النقابي وينددون بالتدخل الامني في الجامعة، على خلفية ما جد من احداث تسببت في تعطيل الامتحانات يوم الجمعة 13 جويلية بكلية العلوم بالمنستير.كما يطالب الجامعيون بإلغاء الاجراءات الاستثنائية للارتقاء والتقييم الجامعي وخطة إصلاح نظام الاجازات التي وضعتها وزارة التعليم العالي دون مواقفة النقابة وتطبيق اتفاق 7 جوان الممضى بين المنظمة النقابية والوزارة والذي ينص بالخصوص على مراجعة النظام الاساسي للاساتذة الجامعيين ومراجعة سلم التدرج العلمي وانعكاساته المالية وتشريك المنظمة في خطط الاصلاح الجامعي.وندد المحتجون ب"الاجراءات التعسفية لوزير التعليم العالي الذي أغلق ابواب باحة الوزارة أمامهم مما اضطرهم الى الاعتصام في الشارع أمام مقر الوزارة"، وفق تعبير عدد منهم في تصريح ل(وات)، رافعين شعارات تطالب برحيل الوزير وتؤكد عزمهم على مواصلة الدفاع على الجامعة العمومية، وتمسكهم باتفاق 7 جوان.يشار الى ان أكثر من 2100 استاذ جامعي تابع لاتحاد "إجابة" يشنون إضرابا اداريا انجر عنه عدم إجراء الامتحانات الجامعية وينفذون اعتصامات ووقفات احتجاجية دورية منذ مارس 2019 لتحقيق مطالب نقابية، مما تسبب في تعطيل سير الامتحانات بعدد من المؤسسات الجامعية وجعل الوزارة تفكر في الاستغناء عن المواد التي يدرسونها ولم تجر فيها الامتحانات.