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''تونس للأوراق المالية'' تقدم مطلبا جديدا للموافقة على احداث شركة متخصصة في مهن بنوك الأعمال

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - أعادت "تونس للأوراق المالية" وضع مطلب جديد للموافقة على إحداث شركة جديدة برأس مال يقدر ب10 مليون دينار متخصصة في مهن بنوك الأعمال منذ يوم 8 جويلية 2019.

ووقع عرض الملف لاعادة النظر فيه على لجنة الموافقات، التي يترأسها محافظ البنك المركزي بتونس تبعا للقرار، الذي اتخذته الشركة لاعادة مراجعة مخططها القانوني والتنظيمي بهدف "ارساء التناغم والنجاعة العملياتية"، وفق بلاغ أصدرته بورصة تونس، الإربعاء.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار تم إتخاذه بعد إجراء دراسة ومناقشات لمراجعة المخطط القانوني لدى مصالح هيئة السوق المالية، انطلقت منذ فيفرى 2019.

وللتذكير فإن "تونس للأوراق المالية"، المتخصصة في التصرف في الأصول والوساطة بالبورصة والهندسة المالية وقيم الخزينة، تحصلت منذ 11 جانفي 2019 على الموافقة على المبدأ من لجنة الموافقات بهدف التحول الى بنك أعمال.

وخضع هذا التحول لعدة شروط منها خاصة الترفيع في راس مال الشركة من 10 إلى 20 مليون دينار من خلال ادماج الاحتياطي (تم ذلك في 19 أفريل 2019) والحصول على تراخيص من هيئة السوق المالية لاحداث فرع متخصص في مجال الوساطة في البورصة والتصرف في الاصول.
وسجل رقم معاملات "تونس للأوراق المالية" نهاية 2018 زيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة ب2017 ليصل الى مستوى 17،147 مليون دينار.
وتطورت المنتوجات المالية في 2018 بنسبة 110 بالمائة لتصل قيمتها إلى 2027186 دينار كما ارتفعت اعباء الاستغلال بنسبة 24 بالمائة مقارنة ب2017.

  
  
     
  
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Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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