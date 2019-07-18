''تونس للأوراق المالية'' تقدم مطلبا جديدا للموافقة على احداث شركة متخصصة في مهن بنوك الأعمال

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - أعادت "تونس للأوراق المالية" وضع مطلب جديد للموافقة على إحداث شركة جديدة برأس مال يقدر ب10 مليون دينار متخصصة في مهن بنوك الأعمال منذ يوم 8 جويلية 2019.
ووقع عرض الملف لاعادة النظر فيه على لجنة الموافقات، التي يترأسها محافظ البنك المركزي بتونس تبعا للقرار، الذي اتخذته الشركة لاعادة مراجعة مخططها القانوني والتنظيمي بهدف "ارساء التناغم والنجاعة العملياتية"، وفق بلاغ أصدرته بورصة تونس، الإربعاء.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار تم إتخاذه بعد إجراء دراسة ومناقشات لمراجعة المخطط القانوني لدى مصالح هيئة السوق المالية، انطلقت منذ فيفرى 2019.
وللتذكير فإن "تونس للأوراق المالية"، المتخصصة في التصرف في الأصول والوساطة بالبورصة والهندسة المالية وقيم الخزينة، تحصلت منذ 11 جانفي 2019 على الموافقة على المبدأ من لجنة الموافقات بهدف التحول الى بنك أعمال.
وخضع هذا التحول لعدة شروط منها خاصة الترفيع في راس مال الشركة من 10 إلى 20 مليون دينار من خلال ادماج الاحتياطي (تم ذلك في 19 أفريل 2019) والحصول على تراخيص من هيئة السوق المالية لاحداث فرع متخصص في مجال الوساطة في البورصة والتصرف في الاصول.
وسجل رقم معاملات "تونس للأوراق المالية" نهاية 2018 زيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة ب2017 ليصل الى مستوى 17،147 مليون دينار.
وتطورت المنتوجات المالية في 2018 بنسبة 110 بالمائة لتصل قيمتها إلى 2027186 دينار كما ارتفعت اعباء الاستغلال بنسبة 24 بالمائة مقارنة ب2017.
ووقع عرض الملف لاعادة النظر فيه على لجنة الموافقات، التي يترأسها محافظ البنك المركزي بتونس تبعا للقرار، الذي اتخذته الشركة لاعادة مراجعة مخططها القانوني والتنظيمي بهدف "ارساء التناغم والنجاعة العملياتية"، وفق بلاغ أصدرته بورصة تونس، الإربعاء.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار تم إتخاذه بعد إجراء دراسة ومناقشات لمراجعة المخطط القانوني لدى مصالح هيئة السوق المالية، انطلقت منذ فيفرى 2019.
وللتذكير فإن "تونس للأوراق المالية"، المتخصصة في التصرف في الأصول والوساطة بالبورصة والهندسة المالية وقيم الخزينة، تحصلت منذ 11 جانفي 2019 على الموافقة على المبدأ من لجنة الموافقات بهدف التحول الى بنك أعمال.
وخضع هذا التحول لعدة شروط منها خاصة الترفيع في راس مال الشركة من 10 إلى 20 مليون دينار من خلال ادماج الاحتياطي (تم ذلك في 19 أفريل 2019) والحصول على تراخيص من هيئة السوق المالية لاحداث فرع متخصص في مجال الوساطة في البورصة والتصرف في الاصول.
وسجل رقم معاملات "تونس للأوراق المالية" نهاية 2018 زيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة ب2017 ليصل الى مستوى 17،147 مليون دينار.
وتطورت المنتوجات المالية في 2018 بنسبة 110 بالمائة لتصل قيمتها إلى 2027186 دينار كما ارتفعت اعباء الاستغلال بنسبة 24 بالمائة مقارنة ب2017.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- Hier 21:50 أمم إفريقيا.. تونس تكتفي بالمرتبة الرابعة
- Hier 20:41 انتخاب بسمة معتوق رئيسة لبلدية نابل
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:23
|19:39
|16:16
|12:33
|05:14
|03:27
|
31°
|31°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|31°-22
|33°-23
|36°-25
|35°-23
|35°-24
Follow @babnet_Tunisie
(129 091) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 745) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 94 348) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 326) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 286) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 47 415) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 316) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 987) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 843) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 212) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 384) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 566) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 958) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 761) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 40 730) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 38 966) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 625) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 408) البيان الفضيحة..
( 38 274) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 38 079) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
Par:mohamedjerba (Tunisia )
Sur: عميد المحامين يعتبر قتل سارقا أمرا مشروعا و يرجح تطبيق الدفاع الشرعي