سمير الطيب: مليون و500 ألف رأس غنم متوفرة لعيد الأضحى والأسعار لا تختلف عن السنة المنقضية

Jeudi 18 Juillet 2019



وات

- أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والموارد المائية سمير الطيب، الخميس، أن مليون و500 ألف رأس غنم متوفرة لتغطية الحاجيات في عيد الإضحى.وقال الطيّب إنه تم تحديد سعر الكيلوغرام الحي من الاضاحي ب11،500 دينار بالنسبة للأضاحي، التي تزن أقلّ من 40 كلغ و11 دينارا للأضاحي، التي يتجاوز وزنها 40 كلغ.جاء ذلك على هامش ورشة عمل انتظمت، الخميس، حول تقديم دراسة تقييم مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة.وأوضح أنه سيتم توفير أكثر من 120 نقطة بيع موزعة على مختلف مناطق البلاد "تخضع للمراقبة الصحية وتكون بها أسعار الأضاحي مقبولة وفي متناول المستهلك".وأشار الطيب، أنه لم يتم توريد أضاحي العيد منذ توليه الوزارة على غرار هذه السنة، في ظل توفرها في السوق المحلي بالحجم، الذي يلبي حاجيات السوق.وتجدر الإشارة إلى إعلان المنظّمة التونسيّة للفلاحة والصيد البحري، في وقت سابق من الأسبوع، أنّه "حرصا من الفلاّحين على مراعاة القدرة الشرائية المتهاوية للمواطنين فإن أسعار الأضاحي المقترحة لسنة 2019 ستكون بالنسبة "للبركوس" (وزن يزيد عن 45 كلغ حي) في حدود 12 دينارا/كلغ حي وبالنسبة للخروف (وزن أقل من 45 كلغ حي) في حدود 12،500 دينار/الكلغ حي.م/شيراز