لقاء وزير العدل بمدير معهد لاهاي للابتكار القانوني ( HILL)

Jeudi 18 Juillet 2019
باب نات - مثّلت متابعة أوجه التعاون القائمة بين وزارة العدل ومعهد لاهاي للابتكار القانوني ( HILL) وما تحقق من برامج عمل مشتركة خلال السنتين الأخيرتين، محور اهتمام وزير العدل محمد كريم الجموسي في لقائه صباح اليوم بمدير معهد لاهاي سام موللر، والذي كان مرفوقا بكل من روجي خوري الممثل الإقليمي للمعهد والأستاذة ثريا تيجاني المنسقة بتونس.
وفي هذا الإطار تمّ بالخصوص تناول عديد المسائل المتعلّقة بضرورة المضي في تعزيز إمكانيّات التعاون بين الطرفين وتوسيع مجالها لاسيما ما اتّصل منها بمزيد تحسين الخدمات المسداة للمتقاضين واعتماد أفضل الطرق و أنجع الآليات لتسوية النزاعات و تيسير النفاذ إلى العدالة. إلى جانب التطرّق إلى برنامج العمل المندرج في إطار تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة 2030 وخاصة منها الهدف 16 الذي يهم بالخصوص قطاع العدل.
وفي هذا الإطار تمّ بالخصوص تناول عديد المسائل المتعلّقة بضرورة المضي في تعزيز إمكانيّات التعاون بين الطرفين وتوسيع مجالها لاسيما ما اتّصل منها بمزيد تحسين الخدمات المسداة للمتقاضين واعتماد أفضل الطرق و أنجع الآليات لتسوية النزاعات و تيسير النفاذ إلى العدالة. إلى جانب التطرّق إلى برنامج العمل المندرج في إطار تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة 2030 وخاصة منها الهدف 16 الذي يهم بالخصوص قطاع العدل.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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