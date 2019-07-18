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قبلي: زيادة عدد السياح الوافدين على الجهة الى موفى شهر جوان الماضي

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - استقبلت ولاية قبلي منذ انطلاقة سنة 2019 والى موفى شهر جوان المنقضي ما لا يقل عن 78 الف سائح مقارنة ب60 الف سائح خلال ذات الفترة من سنة 2018، اي بزيادة قدرت ب30 في المائة، وفق ما اكده المندوب الجهوي للسياحة محمد الصايم لمراسل (وات) بالجهة.

واضاف المصدر ذاته ان هذه الزيادة في عدد الوافدين "كان لها انعكاس ايجابي على عدد الليالي المقضاة بمختلف الوحدات الفندقية والمخيمات، حيث تم تسجيل 90 الف ليلة منذ انطلاقة هذه السنة الى موفى شهر جوان مقارنة ب67 الف ليلة فقط في نفس الفترة من السنة الماضية، اي بنسبة زيادة قدرت ب33 فاصل 6 في المائة".
واكد على اهمية تنوع الجنسيات الوافدة على الجهة ووقعها على الحركية السياحية، خاصة مع عودة السوق الفرنسية والالمانية والبريطانية باعداد هامة، فضلا عن استقبال هذه الربوع الصحراوية لاعداد محترمة من السياح الايطاليين ومن البلدان الاسكندنافية، الى جانب توقع تسجيل طفرة كبيرة في السوق السياحية الروسية خلال هذه السنة.



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واشار الى الحركية المنتظرة في السوق السياحية الداخلية مع انطلاقة الموسم السياحي بالجهة بداية من شهر اكتوبر المقبل والذي سيتزامن مع انطلاقة الحركية الثقافية عبر تنظيم العديد من المهرجانات الكبرى على غرار المهرجان الدولي للتمور بقبلي والمهرجان الدولي للصحراء بدوز، فضلا عن انطلاقة تنظيم تظاهرات سياحية رياضية التى لها وقع بالداخل والخارج حيث باتت تستقطب العشرات من السياح المولعين بالرياضات الميكانيكية ورياضات التحدي حمد

  
  
     
  
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Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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