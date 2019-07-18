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قابس: تنظيم يوم توعوي حول السلامة بالشواطئ

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - نظمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقابس اليوم الخميس يوما مفتوحا حول السلامة بالشواطئ تضمن تقديم حصص توعوية للمواطنين حول القواعد التي يتعين إتباعها لتجنب الغرق والتوقي من الأضرار الصحية التي يمكن أن تسببها لهم أشعة الشمس الحارقة، كما ينتظر ان يقع تنظيم عملية بيضاء تطبيقية مشتركة مساء، تتمثل في إنقاذ غريق وإجلائه من البحر.

وبين المدير الجهوي للحماية المدنية عاطف حويج في تصريح أدلى به لمراسل (وات) بالجهة على هامش التظاهرة التي أقيمت بشاطئ "البنقالو" بقابس الجنوبية بإشراف والي قابس منجي ثامر، أن موسم الاصطياف الحالي قد شهد تركيز 12 نقطة للنجدة والإنقاذ تتوزع بين مختلف شواطئ الجهة.
وبين حويج ان الموسم شهد تسجيل عديد الظواهر التى اعتبرها "مقلقة وخطيرة، من بينها بالخصوص ترك العائلات أبنائهم الصغار يسبحون بمفردهم والمجازفة من قبل عدد من الشباب بالتنافس في التوغل في أعماق البحر"، واشار إلى أن العديد من هؤلاء الشباب "يصابون بالإرهاق وتصعب عليهم العودة إلى الشاطئ مما يضطر الحماية المدنية للتدخل لإنقاذهم".


وبين أن شواطئ ولاية قابس "تشهد خلال موسم الاصطياف الحالي وعلى غرار بقية المواسم إقبالا ملحوظا من قبل المصطافين ويزداد الإقبال عليها عند ارتفاع دراجات الحرارة".

  
  
     
  
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Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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