صفاقس: اختتام الدورة الأولى من تظاهرة ''الأديب الصغير'' بالغريّبة وتكريم لأنجب النجباء وأوفى المطالعين

Jeudi 18 Juillet 2019



وات

- أسدل الستار مساء الأربعاء بدار الشباب بمعتمدية الغريّبة من ولاية صفاقس على فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة الأديب الصغير" التي نظمها فرع الجامعة الوطنية لجمعيات أحباء المكتبة والكتاب على امتداد أسبوعين كاملين من بداية جويلية الجاري تحت شعار "داخل كل قارئ صغير كاتب كبير".وتميزت هذه التظاهرة التي يسعى من خلالها المنظمون إلى استغلال العطلة الصيفية لترغيب الناشئة في المطالعة والكتاب، بمشاركة قرابة العشرين طفلا وطفلة ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و13 سنة في مختلف فعاليات التظاهرة وورشات المطالعة والتدريب على الكتابة الأدبية.وتمثلت الفعاليات تحديدا في حصص متتالية للقراءة والكتابة وورشات للرسم والمسرح المستوحاة من مجموعة من القصص تتم دراستها ومطالعتها، وورشات في الرقص والإلقاء الشفوي وذلك بإشراف مجموعة من المنشطين والمربين المختصين في تعليم الأطفال وتكوينهم وقدم الأطفال في حفل الاختتام مجموعة من الفقرات التنشيطية تمثلت في مسرحيتين ولوحتين راقصتين ومجموعة من الإلقاءات الشعرية التي تفاعل معها الجمهور الذي حضر الحفل.كما تم خلال حفل الاختتام الذي حضره المندوب الجهوي للشؤون الثقافية مهذب القرفي وجمع من المثقفين والعاملين في الحقلين التربوي والثقافي، تكريم أربعة أطفال أسندت لهم شهادة امتياز وهم حنين المطيوي ولجين بوزيد ومريم باكير وألفة عثمان فيما أسندت شهادات مشاركة لباقي الأطفال "نعمل بحب وبصبر كبيرين في هذه التظاهرة ... لأن أطفالنا يستحقون الأفضل دوما ولأن القراءة فن الانتصار على العدم ولأن لدينا قناعة بأن داخل كل قارئ صغير كاتب كبير"، تقول رئيسة جمعية أحباء المكتبة والكتاب بالغريّبة سناء حميدات التي أكدت لمراسل "وات" بصفاقس على هامش اختتام التظاهرة أن الهدف منها هو "تعزيز مكانة الكتابة لدى الطفل ومصالحة الناشئة مع ثقافة القراءة مع محاولة اكتشاف مواهب التلاميذ وإبداعاتهم ومساعدتهم على تحسس طرق الكتابة الأدبية.