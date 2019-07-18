انخفاص التبادل التجاري لتونس على مستوى الصادرات والواردات خلال السداسي الاول

Jeudi 18 Juillet 2019



وات

- انخفض التبادل التجاري لتونس مع الخارج بالاسعار القارة، خلال السداسي الاول من سنة 2019 على مستوى الصادرات والواردات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 اذ تراجعت الصادرات بنسبة 1ر5 بالمائة والوردات بنسبة 2ر5 بالمائة لكنها اتجهت نحو الارتفاع دون احتساب مواد الطاقة، وفق المعهد الوطني للاحصاء.واوضح المعهد ، في نشريته الدورية، حول التجارة الخارجية بالاسعار القارة للسداسي الاول من سنة 2019 ان اسعار المواد المصدرة من تونس ارتفعت بنسبة 6ر18بالمائة والموردة اليها بنسبة 9ر20 بالمائة.وبلغ حجم مبادلات تونس التجارية مع الخارج خلال الستة اشهر الاولى من العام الجاري زهاء 2ر22904 مليون دينار على شكل صادرات و 7ر32684 مليون دينار على شكل واردات مما يشكل ارتفاعا بنسبة 5ر12 بالمائة و 6ر14 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018 .وتراجعت الصادرات، بالاسعار القارة، لقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة2ر4 بالمائة و 2ر5 بالمائة في قطاع الطاقة و2ر20 بالمائة في قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 مقابل شبه استقرار لصادرات المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 4ر0 بالمائة.وتقلص مستوى الواردات بالاسعار القارة لقطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2ر2 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة 9ر8 بالمائة وقطاع النسيج والملابس بنسبة 7ر6 بالمائة مقابل ارتفاع واردات الطاقة بنسبة 2ر6 بالمائة.وارتفعت المبادلات التجارية لتونس مع الخارج دون احتساب مواد الطاقة على مستوى الصادرات خلال السداسي الاول من سنة 2019 بنسبة 6ر18 بالمائة وبنسبة 9ر19 بالمائة على مستوى الواردات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 . علما وان اسعار مواد الطاقة ارتفعت على مستوى الصادرات بنسبة 19 بالمائة وعلى مستوى الواردات بنسبة 7ر27 بالمائة.