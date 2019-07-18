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انطلاق اشغال الهيئة الادارية لاتحاد الشغل للتداول حول مساهمة المنظمة في الانتخابات ومواصلة المفاوضات الاجتماعية

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - انطلقت، صباح الخميس، بضاحية قمرت اجتماع الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، لتحديد موقف الاتحاد من الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وكيفية المساهمة فيها فضلا عن النظر في مدى التقدم في المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالقسط الثالث والاخير من الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية والزيادة الخصوصية لقطاع الاطباء والمهندسين والاساتذة الجامعيين.

وتعتبر الهيئة الادارية ثاني اعلى سلطة قرار في الاتحاد بعد المؤتمر وهي تضم اطثر من 80 عضوا يمثلون الكتبا العامين للجامعات العامة والكتاب العامين للاتحادات الجهوية فضلا عن اعضاء المكتب التنفيذي.


وكان الامين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي، قد التقى امس الاربعاء برئيس الحكومة يوسف الشاهد للنظر في مسالة القسط الثالث من الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية والزيادة الخصوصية لقطاع الاطباء والمهندسين والاساتذة الجامعيين.

ويذكر ان اول جلسة تفاوضية بين الحكومة والاتحاد حول هذه الزيادات قد انعقدت يوم الخميس 11 جويلية الجاري.
وقد تم التوقيع على القسط الاول والثانية من الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية خلال شهر افريل 2019 وتم الاتفاق على مواصلة التفاوض بشان القسط الثالث الى شهر جويلية.
خميس

  
  
     
  
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Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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