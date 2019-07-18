انطلاق اشغال الهيئة الادارية لاتحاد الشغل للتداول حول مساهمة المنظمة في الانتخابات ومواصلة المفاوضات الاجتماعية

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - انطلقت، صباح الخميس، بضاحية قمرت اجتماع الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، لتحديد موقف الاتحاد من الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وكيفية المساهمة فيها فضلا عن النظر في مدى التقدم في المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالقسط الثالث والاخير من الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية والزيادة الخصوصية لقطاع الاطباء والمهندسين والاساتذة الجامعيين.
وتعتبر الهيئة الادارية ثاني اعلى سلطة قرار في الاتحاد بعد المؤتمر وهي تضم اطثر من 80 عضوا يمثلون الكتبا العامين للجامعات العامة والكتاب العامين للاتحادات الجهوية فضلا عن اعضاء المكتب التنفيذي.
وكان الامين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي، قد التقى امس الاربعاء برئيس الحكومة يوسف الشاهد للنظر في مسالة القسط الثالث من الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية والزيادة الخصوصية لقطاع الاطباء والمهندسين والاساتذة الجامعيين.
ويذكر ان اول جلسة تفاوضية بين الحكومة والاتحاد حول هذه الزيادات قد انعقدت يوم الخميس 11 جويلية الجاري.
وقد تم التوقيع على القسط الاول والثانية من الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية خلال شهر افريل 2019 وتم الاتفاق على مواصلة التفاوض بشان القسط الثالث الى شهر جويلية.
خميس
وتعتبر الهيئة الادارية ثاني اعلى سلطة قرار في الاتحاد بعد المؤتمر وهي تضم اطثر من 80 عضوا يمثلون الكتبا العامين للجامعات العامة والكتاب العامين للاتحادات الجهوية فضلا عن اعضاء المكتب التنفيذي.
وكان الامين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي، قد التقى امس الاربعاء برئيس الحكومة يوسف الشاهد للنظر في مسالة القسط الثالث من الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية والزيادة الخصوصية لقطاع الاطباء والمهندسين والاساتذة الجامعيين.
ويذكر ان اول جلسة تفاوضية بين الحكومة والاتحاد حول هذه الزيادات قد انعقدت يوم الخميس 11 جويلية الجاري.
وقد تم التوقيع على القسط الاول والثانية من الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية خلال شهر افريل 2019 وتم الاتفاق على مواصلة التفاوض بشان القسط الثالث الى شهر جويلية.
خميس
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- Hier 21:50 أمم إفريقيا.. تونس تكتفي بالمرتبة الرابعة
- Hier 20:41 انتخاب بسمة معتوق رئيسة لبلدية نابل
- Hier 18:03 مشكلة النهضة الداخلية! بصراحة وبلا قفازات..
- Hier 16:06 تونس ضيف شرف مهرجان مالمو للسينما العربية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:23
|19:39
|16:16
|12:33
|05:14
|03:27
|
32°
|36°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|36°-22
|33°-23
|36°-25
|35°-23
|35°-24
Follow @babnet_Tunisie
(129 071) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 739) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 94 300) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 324) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 283) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 47 412) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 303) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 937) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 842) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 197) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 380) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 566) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 955) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 480) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 40 435) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 38 965) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 621) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 276) البيان الفضيحة..
( 38 270) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 38 073) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
Par:karimyousef (France )
Sur:لماذا يريدونها ''نهضة'' بدون ''غنّوشي''؟