Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Ha-Ollek-Eh  

جولان عربات المترو بين محطتي الجمهورية وباب سعدون ستكون على سكة واحدة بداية من الخميس

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - أعلنت شركة نقل تونس أن حركة جولان المترو الخفيف بين محطتي الجمهورية وباب سعدون ستكون على سكة واحدة وذلك بداية من، الخميس، على الساعة الثامنة ليلا الى غاية الخامسة من صباح الاثنين 22 جويلية 2019.

وأرجعت الشركة تغير حركة الجولان، التي تشمل خطوط المترو رقم 3 و4 و5، الى الأشغال المزمع القيام بها على مستوى محطة الجمهورية والمندرجة في إطار تحسين البنية التحتية، وفق بلاغ أصدرته الشركة.



  
  
     
  
cadre-aeb282040058d08d0ff28d178bce091e-2019-07-18 11:42:29






0 de 0 commentaires pour l'article 185949



Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الخميس 18 جويلية 2019 | 15 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:23 19:39 16:16 12:33 05:14 03:27
31°
 35° % 35 :الرطــوبة
تونــس 22°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
35°-2233°-2336°-2535°-2335°-24
  • Avoirs en devises
    16278,8

  • (17 juill)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,23043 DT        1$ =2,87270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juill)   236,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563447084|185949 94|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires