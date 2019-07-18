جولان عربات المترو بين محطتي الجمهورية وباب سعدون ستكون على سكة واحدة بداية من الخميس

Jeudi 18 Juillet 2019



وات

- أعلنت شركة نقل تونس أن حركة جولان المترو الخفيف بين محطتي الجمهورية وباب سعدون ستكون على سكة واحدة وذلك بداية من، الخميس، على الساعة الثامنة ليلا الى غاية الخامسة من صباح الاثنين 22 جويلية 2019.وأرجعت الشركة تغير حركة الجولان، التي تشمل خطوط المترو رقم 3 و4 و5، الى الأشغال المزمع القيام بها على مستوى محطة الجمهورية والمندرجة في إطار تحسين البنية التحتية، وفق بلاغ أصدرته الشركة.