انتشال جثة شاب من حوض مركب غدير القلة بالعقبة

Jeudi 18 Juillet 2019



وات

- تمكن اعوان الحماية المدنية بمنوبة مساء امس الاربعاء من انتشال جثة شاب من حوض مياه مركب غدير القلة بالعقبة من ولاية تونس، وذلك بعد فقدانه لمدة يوم، وفق ما بينه مصدر امني لمراسلة (وات).وكان الشاب البالغ من العمر 17 عاما، وهو اصيل منطقة الفجة بمعتمدية المرناقية، قد اختفى قبل 24 ساعة، وباشرت عائلته البحث عنه الى ان طفت جثته فوق مياه الحوض الممتد الى المرناقية والذي عادة ما يقصده الشبان للسباحة مع اشتداد الحرارة في فصل الصيف، وفق ذات المصدر.وقد باشر اعوان مركز الحرس الوطني حي بن يونس التابع لولاية تونس بحثا في الحادثة بعد رفع اعوان الحماية جثة الشاب الى مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة وتحديد اسباب وفاته.