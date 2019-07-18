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الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة توقف سيارتي تهريب على مستوى الساتر الترابي

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - تمكنت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة ليلة امس الاربعاء ، من حجز سيارة تهريب دون لوحة منجمية على مستوى الساتر الترابي محملة بأكثر من 51 ألف علبة سجائر تفوق قيمتها المالية 300 ألف دينار، فيما لاذ راكبوها بالفرار إلى التراب الليبي.

واشار بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني ان تشكيلات عسكرية عاملة بنفس المنطقة تمكنت من توقيف سيارة تهريب دون لوحات منجمية وعلى متنها ثلاثة أفراد أصيلي رمادة دون وثائق هوية كانوا ينوون إجتياز الحدود في اتجاه التراب الليبي.
وقد تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم .


  
  
     
  
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Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
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Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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