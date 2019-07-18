رئيس منطقة الامن الوطني بسيدي حسين يمنع فريق الهيئة الوطينة للوقاية من التعذيب من التحدث مع أحد المحتجزين

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - افادت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اوالعقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة، ان رئيس منطقة الامن الوطني بسيدي حسين، بالنيابة (ولاية تونس) منع فريق الهيئة من التحدث الى احد المحتجزين وقام بايفاده خارج مقر المنطقة .
ووصفت الهيئة في بيان الى الرأي العام ابعاد هذا المحتجز عن انظار الفريق الذي قام بزيارة فجئية الى منطقة الامن المذكورة بـ "السابقة الخطيرة "وحذرت من أي ردات فعل اواعمال انتقامية ضد هذا المحتجز او غيره من المحرومين من حريتهم.
وعدّدت الهيئة في هذا الصدد، جملة من الفصول من قانونها الاساسي تبرز اهم صلاحيات الهيئة والتي من بينها زيارة ومتابعة حالات المحتجزين، مؤكدة انها ستواصل اجراءات الزيارة و المتابعة ضمانا لحماية المعني بالامر وجميع من هم في مثل وضعيته من التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة.
ووصفت الهيئة في بيان الى الرأي العام ابعاد هذا المحتجز عن انظار الفريق الذي قام بزيارة فجئية الى منطقة الامن المذكورة بـ "السابقة الخطيرة "وحذرت من أي ردات فعل اواعمال انتقامية ضد هذا المحتجز او غيره من المحرومين من حريتهم.
وعدّدت الهيئة في هذا الصدد، جملة من الفصول من قانونها الاساسي تبرز اهم صلاحيات الهيئة والتي من بينها زيارة ومتابعة حالات المحتجزين، مؤكدة انها ستواصل اجراءات الزيارة و المتابعة ضمانا لحماية المعني بالامر وجميع من هم في مثل وضعيته من التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- Hier 21:50 أمم إفريقيا.. تونس تكتفي بالمرتبة الرابعة
- Hier 20:41 انتخاب بسمة معتوق رئيسة لبلدية نابل
- Hier 18:03 مشكلة النهضة الداخلية! بصراحة وبلا قفازات..
- Hier 16:06 تونس ضيف شرف مهرجان مالمو للسينما العربية
- Hier 11:44 حزب النهضة... شكر الله سعيكم
- Hier 11:42 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 11:13 رئيس الحركة او حركة الرئيس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:23
|19:39
|16:16
|12:33
|05:14
|03:27
|
28°
|36°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|36°-22
|33°-23
|36°-25
|35°-23
|35°-24
Follow @babnet_Tunisie
(129 045) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 725) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 94 231) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 321) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 276) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 47 406) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 276) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 876) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 836) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 163) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 373) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 562) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 949) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 39 961) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 39 873) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 38 959) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 612) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 268) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 38 063) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 38 021) البيان الفضيحة..
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur:آلان جيريس: الإرهاق وراء ضياع برونزية أمم إفريقيا