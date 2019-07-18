جزيرة الاحلام جربة تحتضن الملتقى الإقليمي الخامس لضباط مرصد التراث المعماري والعمراني في الدول العربية

Jeudi 18 Juillet 2019



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- في اطار دعم جهود تونس في ملف ترسيم جربة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، تحتضن جزيرة الاحلام جربة يوم الاربعاء الملتقى الإقليمي الخامس لضباط اتصال مرصد التراث المعماري والعمراني في الدول العربية الذي يلتئم ببادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسو وبالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية.واختار القائمون على الملتقى جزيرة جربة من ولاية مدنين نموذجا في الحفاظ على ذاكرة المدينة لتنظيم أشغاله التي ستتواصل على امتداد ثلاثة أيام (17 و18 و19 جويلية 2019).وقال وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين بالمناسبة، ان هذا الملتقى يعد فرصة لتدعيم جهود تونس في ملف ترسيم جزيرة الاحلام ضمن قائمة التراث العالمي وايلاء هذا الملف أولوية مطلقة وتسخير كل الجهود ليكون الملف جاهزا لتقديمه في جانفي 2020 ، لافتا الى ان الملتقى يعد كذلك فرصة لإثراء الملف بآراء الخبراء والاستئناس بتجاربهم.ومن جهته قال مدير عام الالكسو محمد ولد أعمر أن ملف ادراج جربة ضمن التراث العالمي بلغ مستويات متقدمة وسيقدم قريبا وفق رؤية ثاقبة واستشرافية وهي خطوة تدعمها المنظمة ولن تدخر جهدا لبلوغ هذا الهدف ودعم وزارة الثقافة التونسية.وقال المنسق العام لمرصد التراث المعماري والعمراني في الدول العربية محمد علي الصرماني، ان جربة لها حظوظ وافرة لتسجيلها ضمن التراث العالمي بما تحمله من مقومات فريدة .واعتبر عضو جمعية صيانة جزيرة جربة الساهرة على اعداد ملف ادراج جربة في التراث العالمي، ناصر بوعبيد، ان مثل الملتقى سيكون داعما للملف وحافزا في مثل هذه الفترة الاخيرة من المشروع التي تتطلب دعما اكثر وتوفر كل الشروط المادية لإعداد نهاية المشروع وإتمامه في الآجال المحددة.ومثلت أشغال اليوم الأول مناسبة لاطلاع المشاركين على مراحل تقدم ملف الإدراج والجهود التي بذلت ولاتزال لتكون جربة ضمن قائمة التراث العا لمي.كما تم استعراض دوافع تقديم الملف وفي مقدمتها هشاشة المنظومة الجزيرية والعمل على حماية المنظومات لضمان ديمومتها وضمان حقوق الأجيال المقبلة الى جانب تقديم مداخلات حول ذاكرة المكان في مدينتي حومة السوق والحارة الصغيرة.