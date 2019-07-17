انتخاب بسمة معتوق رئيسة لبلدية نابل

Mercredi 17 Juillet 2019
باب نات - تم مساء اليوم انتخاب بسمة معتوق كرئيسة لبلدية نابل وذلك بعد ترشح ثلاثة أعضاء للانتخابات البلدية بنابل وفق ما أكده مصطفى الحبيب التستوري عضو بلدي لاذاعة راديو ماد .
وفازت مرشحة نداء تونس على منافستها المستقلة سمية الورافي في الدور الثاني بعد تقارب الأصوات في الدور الأول.
وفازت مرشحة نداء تونس على منافستها المستقلة سمية الورافي في الدور الثاني بعد تقارب الأصوات في الدور الأول.
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|Groupe B
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|3
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|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
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|2
|5
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|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:ajanoub (France )
Sur:مشكلة النهضة الداخلية! بصراحة وبلا قفازات..