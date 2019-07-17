الجامعة العامة للبريد تقرر تنفيذ اضراب عن العمل يوم 8 أوت القادم وتحركات احتجاجية طيلة عشرة ايام قبل عيد الاضحى

Mercredi 17 Juillet 2019



وات

- قررت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ اضراب عن العمل يوم 8 أوت المقبل، وتنظيم تحركات احتجاجية داخل مكاتب البريد طيلة الأيام العشرة السابقة لعيد الاضحى، وفق ما أفاد به (وات) الكاتب العام للجامعة الحبيب الميزوري.وأضاف الميزوري في تصريح أدلى به ل-(وات) اثر انعقاد الهيئة الادارية للجامعة اليوم الأربعاء، أن قرار الاضراب يأتي احتجاجا على عدم استجابة الادارة العامة للبريد إلى مطالب أعوان واطارات قطاع البريد المتعلقة أساسا بالترقيات والمنح واسناد القروض وإرساء الحوكمة.وبين المتحدث أن قطاع البريد يعاني من عدة اشكاليات تتعلق بسوء الحوكمة، خاصة في علاقة بالانتدابات واسناد السيارات الإدارية للمسؤولين جراء سوء التصرف ما انعكس سلبا على التوازنات المالية للمؤسسة، وفق رأيه.وتتعلق مطالب المنضوين تحت الجامعة العامة للبريد، وفق ما تضمنه بيان إعلامي سابق أصدرته الجامعة يوم 5 جويلية الجاري، بتسوية وضعية أعوان الحراسة والتنظيف ومعادلة االشهائد وتخصيص 2 بالمائة من كتلة الأجور للترقيات بكل أنواعها طبقا للاتفاق المبرم يوم 16 فيفري 2018 وإصدار نتائج المناظرة الداخلية المعطلة منذ 21 ديسمبر 2018 بعد التدقيق والتثبت في الحالات التي لها علاقة بالترقية الآلية.كما تشمل المطالب استكمال التفاوض في الجزء الثاني من اتفاق 22 أكتوبر 2018 بين الاتحاد والحكومة في جانبه الترتيبي وذلك قبل موفى شهر جويلية 2019 والمتعلق بديمومة عمومية المؤسّسات العمومية والزيادة في الأجور في القطاع العام.