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مدنين: وزير الشؤون الثقافية يعلن عن احداث مركز للفنون الدرامية والركحية بجربة

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
وات - اعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين اليوم لدى إشرافه على جلسة بجزيرة جربة خصصت لمتابعة الشأن الثقافي بولاية مدنين عن بعث مركز للفنون الدرامية بجزيرة جربة وعن تدويل كل من مهرجان "الإسفنج" بجرجيس وملحمة 7 مارس ببن قردان ومهرجان مدنين وتسميته مهرجان مدنين الدولي الثقافي .

وتم كذلك الاعلان عن اقرار ميزانية إضافية لاستكمال عدة تظاهرات ثقافية وتشجيع الفعل الثقافي تقدر بمليون ومائتي الف دينار بعنوان سنة 2019 .
وقال الوزير بالمناسبة ان ما تتميز به ولاية مدنين من تنوع لخصائصها الطبيعية التي تجمع بين الشاطئي والصحراوي والجبلي يعطيها قيمة كبرى ويجعل المشهد والفعل الثقافي متنوعا بدوره وهو ما يؤكد اهمية التوظيف الافضل لكل الامكانيات والاليات والبرامج التي تسخرها الدولة لتحسين المؤشرات والاستناد الى منهجية حقيقية في الفعل الثقافي بالجهة.


وكانت الجلسة مناسبة طرح خلالها ممثلو عديد الجمعيات الثقافية ومديرو المهرجانات مسالة الدعم المادي من طرف الوزارة للتظاهرات الثقافية في ظل غياب داعمين من المحيط الاقتصادي بالجهة الى جانب عدم توفر فضاءات مناسبة للعروض في عدة مناطق وتعثر تظاهرات اخرى ومنها مهرجان الإسفنج بجرجيس ومهرجان الفروسية ببن قردان والمهرجان الثقافي بسيدي مخلوف .

  
  
     
  
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