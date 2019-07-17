المنستير: أول رحلة للحجيج تنطلق يوم 24 جويلية من مطار المنستير الدولي

Mercredi 17 Juillet 2019
وات - تنطلق يوم الأربعاء 24 جويلية الجاري على الساعة السابعة و 20 دقيقة مساء أوّل رحلة للحجيج من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي نحو المدينة المنورة لتقل 250 حاجا من ولاية القصرين.
ويبلغ عدد الرحلات التي ستنطلق من مطار المنستير 8 رحلات ستؤمن نقل 2250 حاجا وحاجة من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان والقصرين .
منها 5 رحلات نحو المدينة المنورة و 3 رحلات ستحط بمطار جدة الدولي وذلك وفق ما تم تلاعلان عنه اليوم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية المنستير وخصصت للاعداد لسفرات الحجيج.
وأكد المشاركون خلال الجلسة التي حضرتها مختلف الأطراف المعنية على مزيد تحسيس الحجيج بضرورة الحضور إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد الرحلة لإتمام إجراءات السفر مع دعوة مرافقي الحجيج للتقليص من عدد السيارات المرافقة لكلّ حاج .
ويبلغ عدد الرحلات التي ستنطلق من مطار المنستير 8 رحلات ستؤمن نقل 2250 حاجا وحاجة من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان والقصرين .
منها 5 رحلات نحو المدينة المنورة و 3 رحلات ستحط بمطار جدة الدولي وذلك وفق ما تم تلاعلان عنه اليوم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية المنستير وخصصت للاعداد لسفرات الحجيج.
وأكد المشاركون خلال الجلسة التي حضرتها مختلف الأطراف المعنية على مزيد تحسيس الحجيج بضرورة الحضور إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد الرحلة لإتمام إجراءات السفر مع دعوة مرافقي الحجيج للتقليص من عدد السيارات المرافقة لكلّ حاج .
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|9
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|1
|3
|1
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|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
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|7
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|3
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|3
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|3
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|1
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|3
|0
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|1
|-3
|Groupe F
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|G
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|P
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|2
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|3
|3
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|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:essoltan (France )
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