وزير السياحة: انتهاء دراسات مشروع منطقة فجّ الأطلال السياحية وانطلاق اشغالها سنة 2020

Mercredi 17 Juillet 2019
وات - أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني طرابلسي خلال زيارته ، الاربعاء، منطقة فجّ الأطلال من معتمدية عين دراهم، استكمال الدراسات الخاصة بتهيئة هذه المنطقة السياحية، والتي رصدت لها اعتمادات بقيمة 14 مليون دينار وأنّ الأشغال ستنطلق في2020.
واعتبر الطرابلسي في تصريح لمراسل "وات" بجندوبة، أنّ منطقة فجّ الأطلال تتمتع بمقومات جمالية وبيئيّة هامّة وأنّ تهيئتها ستحوّلها إلى منطقة سياحيّة فريدة من نوعها قادرة على تقديم خدمات تمتدّ على كامل أيّام السّنة بما فيها الفترة الشتوية. وأضاف أنّ قرار وزارة الثّقافة، تحويل القصر الرئاسي إلى قصر للفنون سيعزّز قيمة المنطقة باعتبارها ملتصقة للقصر.
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد دعا خلال ترأسه لمجلس وزاري بجندوبة في 16 ماي 2019 الى تحيين دراسة المنطقة السياحية "فج الأطلال" بعين دراهم، بكلفة تناهز 14 مليون دينار على أن تتولى وزارة السياحة وبقية الأطراف المتدخلة (الفلاحة والبيئة ...) استكمال تنفيذ تعهداتها المرتبطة بالمشروع (البنية التحتية وغيرها... ).
واعتبر الطرابلسي في تصريح لمراسل "وات" بجندوبة، أنّ منطقة فجّ الأطلال تتمتع بمقومات جمالية وبيئيّة هامّة وأنّ تهيئتها ستحوّلها إلى منطقة سياحيّة فريدة من نوعها قادرة على تقديم خدمات تمتدّ على كامل أيّام السّنة بما فيها الفترة الشتوية. وأضاف أنّ قرار وزارة الثّقافة، تحويل القصر الرئاسي إلى قصر للفنون سيعزّز قيمة المنطقة باعتبارها ملتصقة للقصر.
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد دعا خلال ترأسه لمجلس وزاري بجندوبة في 16 ماي 2019 الى تحيين دراسة المنطقة السياحية "فج الأطلال" بعين دراهم، بكلفة تناهز 14 مليون دينار على أن تتولى وزارة السياحة وبقية الأطراف المتدخلة (الفلاحة والبيئة ...) استكمال تنفيذ تعهداتها المرتبطة بالمشروع (البنية التحتية وغيرها... ).
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Par:ajanoub (France )
Sur:مشكلة النهضة الداخلية! بصراحة وبلا قفازات..