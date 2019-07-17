صفاقس: الحل الجذري لمعضلة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب سيكون مع إنجاز محطة تحلية مياه البحر في 2022

Mercredi 17 Juillet 2019



وات

- دعا المدير المركزي للاستغلال في الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد) عبد السلام السعيدي إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك للتصدي لظاهرة الانقطاعات المتكررة للمياه بعدد من مناطق الجهة (الحنشة، دخان، طينة، بئر علي، الصخيرة، صفاقس الجنوبية... ) مؤكدا أن نهاية هذه المعضلة بشكل جذري ستكون في سنة 2022 مع دخول مشروع تحلية مياه البحر حير الاستغلال.وأوضح السعيدي في تصريح لمراسل "وات" بصفاقس في أعقاب جلسة انعقدت اليوم الأربعاء بمقر الولاية للنظر في سبل تلافي هذا المشكل الذي أزعج المواطنين في عديد المناطق الحضرية والريفية بالجهة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة أنه مقابل ندرة المياه وضعف الإمكانيات والمقدرات المائية، لا يزال عديد المواطنين بعيدين عن الاستهلاك الرشيد للمياء حيث يتواصل استعمال الحنفيات بإسراف في غسل السيارات وري الحدائق وحتى الري الفلاحي في ظل انخفاض تعريفة المياه وفق قوله.وأضاف أنه في انتظار إنجاز المشروع الضخم المتمثل في محطة تحلية مياه البحر الذي تصل كلفته إلى 928 مليون دينار ويجري حاليا فرز عروض إنجازه لإحالتها على الهيئة العليا للصفقات قريبا، تنكب الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه على تنفيذ جملة من الحلول الإسعافية العاجلة المتمثلة في تركيز بعض المضخات لتحسين تدفق المياه في المناطق العليا على غرار منطقة دخان.كما يجري العمل على إيجاد حول على المستوى متوسط المدى تتمثل في حفر عدد من الآبار العميقة بكل من سيدي عبد الله والحنشة وسيدي صالح والخزانات ومركز كمون وماجل الدرج وهي آبار ينتظر أن تدخل حيز الاستغلال في الصائفة المقبلة.يذكر في هذا الصدد أن 85 بالمائة من موارد صفاقس من المياه متأتية من خارج الولاية وأن الجهة تقع في نهاية منظومة مياه الشمال التي تربط عددا من الولايات وهو ما يجعلها تتأثر أكثر من غيرها من نقص المياه الذي تفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي منذ بداية جوان بحسب المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بصفاقس أحمد صولة.وأضاف صولة قوله "إن صفاقس تأثرت خاصة بالنقص المسجل في المياه المتأتية من "جلمة" جراء ارتفاع الاستهلاك في المناطق التي تغطيها هذه البئر التي عرفت قطعا متعمدا للمياه فضلا عن الضغط في الاستهلاك الذي تعرفه".ولفت أحمد صولة إلى ضرورة تجديد البنية التحتية وشبكة جلب مياه الشمال لحسن استغلال وتوظيف وفرة المياه التي تعرفها عديد سدود الشمال مثل سد نبهانة.وكان والي صفاقس عادل الخبثاني شدد في مفتتح الجلسة على ضرورة أن تنكب مختلف مكونات المنظومة الإدارية المهتمة بقطاع المياه على معالجة مشكلة الانقطاعات بشكل عملي مشيرا إلى أن الوضعية تواصلت وبقيت على ما هي عليه منذ الصائفة الفارطة رغم الاحتياطات والجلسات التي خصصت للموضوع منذ فصل الشتاء.وأكد على أن المشكل أخذ منحى "أمنيا" باعتبار أهمية المياه للمواطن في فصل الصيف وطول فترات انتظار تحسن مؤشرات التزود به.