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السيدة الونيسي: وزارة التكوين المهني والتشغيل ترصد 75 مليون دينار سنة 2019 لتمويل التكوين المستمر والترقية المهنية

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
وات - أفادت وزيرة التكوين المهني والتشغيل، سيدة الونيسي، الاربعاء بسوسة، ان الوزارة رصدت حوالي 75 مليون دينار ضمن ميزانية السنة الجارية، لتمويل النفاذ الى التكوين المستمر والترقية المهنية.
وذكرت الوزيرة في تصريح لمراسل (وات) بالجهة على هامش اشرافها على موكب تدشين المركب الجهوي للتكوين المستمر والترقية المهنية بسوسة، ان الوزارة بادرت بإصدار جملة من النصوص الترتيبية خلال النصف الأول من السنة الجارية لتشجيع المؤسسات على الانخراط في منظومة التكوين المستمر وتسريع إجراءات استرجاع أموالها التي استثمرتها في التكوين المستمر.

وسيمكن هذا الهيكل العمومي الجديد، حسب القائمين عليه، من المساهمة في تطوير كفاءات الموارد البشرية العاملة بالمؤسسات الاقتصادية وتنمية ثقافة التكوين المستمر لدى الافراد والمؤسسات المنتصبة بالجهة من خلال توفير خدمات المساندة والاحاطة والمرافقة لتشخيص الحاجيات واعداد مخططات التكوين وانجازها وتقييمها.

وقد تمكنت المصالح الجهوية للتكوين المستمر والترقية المهنية بسوسة من توفير عدد من الخدمات لفائدة الشغالين والمؤسسات الاقتصادية والمتمثلة في المساندة لتشخيص الحاجيات واعداد المخططات التكوينية.
والجدير بالذكر ان 590 مرسما تم تسجيلهم سنة 2018 بنمط التكوين عن بعد بمؤسسات التعليم العالي بسوسة في حين بلغ عدد المرسمين بنمط التكوين عن بعد بمراكز التكوين المهني 499 مرسما.

  
  
     
  
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Guinee 4 3 1 1 1 1
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Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
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Mali 7 3 2 1 0 4
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Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
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Cameroun 5 3 1 2 0 2
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Benin 3 3 0 3 0 0
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