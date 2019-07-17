حاتم بولبيار : في النهضة نتخالفو و بعد نتفاهمو و يوم السبت دورة استثنائية لمجلس الشورى

Mercredi 17 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - خلال حضوره في برنامح هنا تونس على إذاعة ديوان اف ام قال عضو مجلس شورى حركة النهضة حاتم بولبيار بأن الخلافات موجودة في حركة النهضة و لكنها تنتهي بالتوافق و التفاهم ...معتبرا ان حلحلة هذه الازمة ستكون يوم السبت حيث ستنعقد دورة استثنائية لمجلس الشورى