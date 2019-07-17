Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Bafakkar Filli Nassini  

ختم الابحاث في ملف قضية المدرسة القرانية بالرقاب واحالتها على دائرة الاتهام ..

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
باب نات - اكد اليوم مصدر مطلع لباب نات ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ختم ابحاثه في ملف المدرسة القرانية بالرقاب وقد قرر احالة الملف على داىرة الاتهام ..
وقد شملت الابحاث صاحب المدرسة الذي سبق وان حوكم امام ناحية سيدي بوزيد من اجل تهمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية من منقبة كانت تدرس معه في المدرسة المذكورة كما شملت الابحاث ايضامتهم ثالث وهو مهتم بتحفيظ القرآن للتلاميذ والذي تعلقت به قضيتي اعتداء بالفاحشة على طفل سنه دون 16 سنة حوكم في احداها ب20 سنة. سجنا ..

وللاشارة فأن قضية المدرسة القرانية بالرقاب اثارت ضجة مؤخرا بعد أن تم كشف عدة تجاوزات خطيرة بها كانت تمارس على الاطفال منها المفاحشة والاعتداء عليهم بالضرب وتلقينهم دروس تحرض على الجهاد ...


  
  
     
  
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Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
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Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
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Mali 7 3 2 1 0 4
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Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
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Cameroun 5 3 1 2 0 2
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