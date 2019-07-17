روني الطرابلسي يستقبل وفدا سياحا من ايطاليا حل بمارينا طبرقة

Mercredi 17 Juillet 2019



باب نات

- استقبل وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، مساء الثلاثاء 16جويلية، في اطار زيارة العمل التي يؤديها ا إلى ولاية جندوبة، وفدا من السياح الايطاليين بمارينا طبرقة قدموا إلى تونس في إطار تظاهرة طريق المرجان وهي جولة سياحية قاموا بها بالبحر الأبيض المتوسط انطلاقا من جنوة بايطاليا على متن قوارب شراعية ويخوت ليحطوا بالميناء الترفيهي بطبرقة.وتمت برمجة هذه التظاهرة مع الجانب الإيطالي بهدف تطوير نشاط السياحة البحرية والترفيهية بطبرقة وتنشيط الميناء ومختلف المناطق والأماكن السياحية بالجهة.كما قام الوزير، بالمناسبة، بزيارة تفقد لعدد من النزل بطبرقة للوقوف على مدى جاهزيتها خلال ذروة الموسم السياحي خاصة في ما يتعلق بتأمين النزل وجودة الخدمات والنظافة.