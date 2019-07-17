مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون أساسي يتعلق بتحسين الامتثال الضربي الدولي

Mercredi 17 Juillet 2019
وات - صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء، بموافقة 111 صوتا ومعارضة صوتين واحتفاظ 8 على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه.
ويندرج قانون " فاتكا" وفق ما جاء في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، في اطار تعزيز الآليات التشريعية الأمريكية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي من قبل المطالبين بالأداء، الذين تتوفر لديهم حسابات بنكية مفتوحة خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويتسترون من خلالها وراء السر البنكي.
وقد انخرطت تونس كغيرها من دول العالم في مفاوضات مع الجانب الأمريكي لاختيار الفرضية الامثل لتطبيق مقتضيات القانون المذكور بما يضمن سيادتها من جهة ومصالح مؤسساتها والمتعاملين الإقتصاديين معها بتجنيبها مخاطر تطبيق الخصم على التحويلات البنكية بعملة الدولار لفائدة المؤسسات المالية التونسية من جهة أخرى.
كما يندرج هذا الاتفاق في اطار المعاهدات الدولية المنصوص عليها بالفصل 67 من الدستور.
ويندرج قانون " فاتكا" وفق ما جاء في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، في اطار تعزيز الآليات التشريعية الأمريكية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي من قبل المطالبين بالأداء، الذين تتوفر لديهم حسابات بنكية مفتوحة خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويتسترون من خلالها وراء السر البنكي.
وقد انخرطت تونس كغيرها من دول العالم في مفاوضات مع الجانب الأمريكي لاختيار الفرضية الامثل لتطبيق مقتضيات القانون المذكور بما يضمن سيادتها من جهة ومصالح مؤسساتها والمتعاملين الإقتصاديين معها بتجنيبها مخاطر تطبيق الخصم على التحويلات البنكية بعملة الدولار لفائدة المؤسسات المالية التونسية من جهة أخرى.
كما يندرج هذا الاتفاق في اطار المعاهدات الدولية المنصوص عليها بالفصل 67 من الدستور.
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|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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