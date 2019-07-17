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متهم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.. 10 سنوات سجنا في حق الارهابي عامر البلعزي وعبد الله بن عزيزة ..

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
باب نات - اصدرت ليلة أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس حكما يقضي بسجن الارهابي عامر البلعزي المتهم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد والمتهم ايضا بالتخلص من اخفاء سلاحي جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد ومحمد البراهمي ورميهما في البحر وفق ما صرحت به سابقا هيىة الدفاع عن الشهيدين ..

وقد صدر نفس الحكم في حق عنصر سلفي ثاني يدعى عبد الله بن عزيزة من اجل تهمة تكوين وفاق اجرامي للاعتداء على الاشخاص والاملاك على خلفية تورطهما في القيام بعمليات سلب للمواطنين لسبارتهم وسرقتها بغاية جمع الاموال لدعم للجماعات الارهابية....


  
  
     
  
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
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