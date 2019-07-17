وزارة المرأة تفتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية لأفضل مبادرة تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال

Mercredi 17 Juillet 2019



وات

- اعلنت وزارة المرأة والآسرة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية لأفضل مبادرة تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بعنوان سنة 2019، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ليوم 13 اوت من كل سنة.وتسند هذه الجائزة المحدثة بمقتضى الامر الحكومي عدد 611 لسنة 2018 مؤرخ في 26 جويلية 2018، والمتمثلة في منحة مالية قدرها خمسة عشر الف دينار، لفائدة المؤسسات والذوات المعنوية التي تميزت بأعمال او برامج او مشاريع او خطط عمل تساهم في مزيد الارتقاء بمكانة المرأة، وتحقيق العدالة والمساواة بينها وبين الرجل في وصولها الى مواقع القرار، وبإدماج مقاربة النوع الاجتماعي.ويتعين على المترشحين تقديم ملف يتضمن قائمة في الاعمال او البرامج او المشاريع او الخطط التي تثبت مساهمة المؤسسة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وذلك قبل يوم 31 جويلية 2019.وياتي اسناد هذه الجائزة في وقت لا تزال تعاني فيه المراة من مختلف اشكال التمييز وعدم تكافؤ الفرص مع الرجل خاصة في النفاذ الى مواقع القرار والتشغيل رغم العديد من المكاسب التي حصدتها عبر التاريخ اهمها مجلة الاحوال الشخصية، والترسانة القانونية التي حظيت بها مؤخرا من خلال بعض القوانين التقدمية اهمها قانون القضاء على كافة اشكال العنف المسلط على المرأة.فالاحصائيات الرسمية لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، تفيد ان نسبة ارتقاء النساء الى الخطط الوظيفية لا تتجاوز 29.7 بالمائة، وفي المقابل تقدر نسبة البطالة في صفوف الاناث ضعفها عند الذكور اذ بلغت هذه النسبة على التوالي 22.7 بالمائة و 12.5 بالمائة، حسب احصائيات المعهد الوطني للإحصاء، وارتفعت هذه النسبة في صفوف خريجات التعليم العالي الى حدود 38.7 بالمائة مقابل 18 بالمائة في صفوف الذكور من هذا الشريحة. كما كشف التقرير الاخير للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ان 75 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر خلال سنة 2018 بتونس، الذي بلغ عددهم 780 شخص، هم من النساء.