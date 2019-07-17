سوسة: محامٍ يقتل سارقا بطلق ناري

Mercredi 17 Juillet 2019
باب نات - تعرض الأربعاء 17 جويلية شاب في العقد الثاني من عمره إلى طلق ناري من بندقية صيد أثناء محاولته سرقة أحد المنازل الكائنة بسهلول من ولاية سوسة.
وتتمثل الحادثة في تفطن صاحب المنزل لعملية السرقة ليقوم بإطلاق النار على اللص ليرديه قتيلا، باستعمال بندقية صيد مرخصة. وفق مانقلته جوهرة أف أم عن مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، محمد حلمي الميساوي،
و للإشارة فقد تبين أن مطلق النار محام ليتم بعد ذلك الاحتفاظ به بالإضافة إلى عنصرين آخرين يشتبه في مشاركتهما في عملية السرقة.
وتتمثل الحادثة في تفطن صاحب المنزل لعملية السرقة ليقوم بإطلاق النار على اللص ليرديه قتيلا، باستعمال بندقية صيد مرخصة. وفق مانقلته جوهرة أف أم عن مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، محمد حلمي الميساوي،
و للإشارة فقد تبين أن مطلق النار محام ليتم بعد ذلك الاحتفاظ به بالإضافة إلى عنصرين آخرين يشتبه في مشاركتهما في عملية السرقة.
|Groupe A
|Pts
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|3
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|Groupe B
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|3
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|3
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|3
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|3
|1
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|0
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|G
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|2
|1
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|3
|0
|0
|2
|3
|0
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|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
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|G
|N
|P
|DB
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|3
|1
|2
|0
|2
|5
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|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
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|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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