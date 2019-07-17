الجهيناوي يترأس مع نظيره الأمريكي أشغال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين تونس والولايات المتحدة الامريكية

Mercredi 17 Juillet 2019



باب نات

- بمناسبة الزيارة التى يؤديها الى واشنطن من 16 الى 18 جويلية الجاري، ترأس وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، ونظيره الامريكي مايك بومبيو، بمقر وزارة الخارجية الامريكية يوم الثلاثاء أشغال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين تونس والولايات المتحدة الامريكية بحضور وفدين من كبار المسؤولين التونسيين والامريكيين.وعقد خميس الجهيناوي، لقاء ثنائيا مع نظيره الامريكي تناول سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية المتينة التي تربط تونس والولايات المتحدة الأمريكية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل للازمة في ليبيا، بالإضافة إلى آليات التعاون المشترك في أفق عضوية تونس غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2020 و2021 .وأشاد خميس الجهيناوي بما يشهده التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الامريكية من تطور مستمر في عديد المجالات، مبديا تقديره لجهود الإدارة الأمريكية في دعم الانتقال الديمقراطي في تونس من خلال تركيز الاصلاحات الاقتصادية ودعم جهود الحكومة التونسية في مكافحة الارهاب.من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تطلع الولايات المتحدة الامريكية لإستمرار نسق التعاون المتين القائم بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدا بمستوى التعاون المتميز بين البلدين وبالجهود التي تقوم بها تونس لتكريس الديمقراطية، ومؤكدا إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية مواصلة دعم تونس في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية.وفيما يتعلق بالازمة في ليبيا، أكد الوزيران أهمية العمل على عودة الإستقرار في هذا البلاد والحاجة الى مزيد دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حتى يتسنى ايجاد حل سياسي شامل وتوافقي في ليبيا وفقا لخطة العمل الاممية.ومن المنتظر أن يعقد وزير الشؤون الخارجية، خلال زيارته الى واشنطن، لقاءات مكثفة مع أعضاء من الكونغرس الامريكي بمجلسيه، حيث سيلتقي بالسيناتور الجمهوري "ليندسي غراهام" والنائب الجمهوري "ديفيد شويكرت" بالاضافة الى السيناتور الديمقراطي "بوب مينينديز" والنائب "تيد دوتش" . وتهدف هذه اللقاءات الى إستعراض التطورات التي تعيش على وقعها تونس في المجالين السياسي والاقتصادي والتحديات الماثلة على المستوى الأمني.كما سيشارك الجهيناوي تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي في أشغال المؤتمر الوزاري السنوي الثاني الذي تنظمه الخارجية الأمريكية يوم 18 جويلية 2019 حول حماية الحريات الدينية.