Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Wasata Tari9  

لأول مرة بولاية سليانة ... نحو إحداث مشروع يعنى بمعالجة علمية للنفايات بالجهة

Mardi 16 Juillet 2019

Mardi 16 Juillet 2019
وات - إتفق وفد رسمي عن مقاطعة" بافاريا " الألمانية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وبلدية سليانة المدينة، مساء اليوم الثلاثاء، على إحداث مشروع يعنى ولأول مرة بولاية سليانة بمعالجة النفايات معالجة علمية و ذلك عن طريق تركيز محطتين لجمع النفايات بطريقة مفروزة في حاويات بكل من ساحة السوق البلدي و السوق الأسبوعي لجعل مدينة سليانة، مدينة نموذجية في معالجة النفايات خاصة أن المدينة من بين المدن النظيفة و ذلك في إطار اتفاقية مبرمة بين بلدية سليانة ومقاطعة "بافاريا" الألمانية حسب ما صرح به رئيس بلدية سليانة المدينة ،عبد الحميد الهمامي العكرمي، لمراسلة(وات) بالجهة.

وأكد المسؤول الجهوي أن هذا اللقاء يعد الثالث اثر اجتماعين الأول تم يوم 23 أكتوبر 2018 و لقاء ثاني في مقاطعة "بافاريا " لتدارس موضوع معالجة النفايات.


و أضاف العكرمي أن الوفد الألماني عبّر عن استعداده أيضا لتقديم المساعدة التقنية و مساندة بلدية سليانة المدينة لإحداث مصب معالج اثر معاينتهم مساء اليوم لمصب الفضلات بسليانة مشيرا إلى أن هذه المرحلة هي الأولى في المشروع الذي سينطلق قريبا خاصة مع توفر الاعتمادات المالية اللازمة لمراكز جمع النفايات.

و بخصوص دوافع اختيار بلدية سليانة المدينة قال العكرمي إن الجهة لا تحتوي على مناطق سوداء ولا توجد بها مشاكل عميقة لرفع الفضلات وهو ما دفع الوفد الألماني إلى اختيار هذه البلدية من بين 12 بلدية بولاية سليانة.
وحضراللقاء عدد من الخبراء الألمان في مجال معالجة النفايات ورئيس بلدية سليانة المدينة ووفد عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

  
  
     
  
cadre-14497429b4f5a24892968655954c8af8-2019-07-16 21:12:49






0 de 0 commentaires pour l'article 185865



Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الثلاثاء 16 جويلية 2019 | 13 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:25 19:40 16:16 12:32 05:12 03:25
25°
 25° % 61 :الرطــوبة
تونــس 22°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
25°-2231°-2336°-2334°-2438°-27
  • Avoirs en devises
    16315,8

  • (16 juill)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,23728 DT        1$ =2,87095 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 juill)   203,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563309952|185865 341|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires