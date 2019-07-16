لأول مرة بولاية سليانة ... نحو إحداث مشروع يعنى بمعالجة علمية للنفايات بالجهة

Mardi 16 Juillet 2019



وات

- إتفق وفد رسمي عن مقاطعة" بافاريا " الألمانية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وبلدية سليانة المدينة، مساء اليوم الثلاثاء، على إحداث مشروع يعنى ولأول مرة بولاية سليانة بمعالجة النفايات معالجة علمية و ذلك عن طريق تركيز محطتين لجمع النفايات بطريقة مفروزة في حاويات بكل من ساحة السوق البلدي و السوق الأسبوعي لجعل مدينة سليانة، مدينة نموذجية في معالجة النفايات خاصة أن المدينة من بين المدن النظيفة و ذلك في إطار اتفاقية مبرمة بين بلدية سليانة ومقاطعة "بافاريا" الألمانية حسب ما صرح به رئيس بلدية سليانة المدينة ،عبد الحميد الهمامي العكرمي، لمراسلة(وات) بالجهة.وأكد المسؤول الجهوي أن هذا اللقاء يعد الثالث اثر اجتماعين الأول تم يوم 23 أكتوبر 2018 و لقاء ثاني في مقاطعة "بافاريا " لتدارس موضوع معالجة النفايات.و أضاف العكرمي أن الوفد الألماني عبّر عن استعداده أيضا لتقديم المساعدة التقنية و مساندة بلدية سليانة المدينة لإحداث مصب معالج اثر معاينتهم مساء اليوم لمصب الفضلات بسليانة مشيرا إلى أن هذه المرحلة هي الأولى في المشروع الذي سينطلق قريبا خاصة مع توفر الاعتمادات المالية اللازمة لمراكز جمع النفايات.و بخصوص دوافع اختيار بلدية سليانة المدينة قال العكرمي إن الجهة لا تحتوي على مناطق سوداء ولا توجد بها مشاكل عميقة لرفع الفضلات وهو ما دفع الوفد الألماني إلى اختيار هذه البلدية من بين 12 بلدية بولاية سليانة.وحضراللقاء عدد من الخبراء الألمان في مجال معالجة النفايات ورئيس بلدية سليانة المدينة ووفد عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.