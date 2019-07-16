نابل: اعوان الحماية المدنية يواصلون التدخل لتطويق الحريق الذي نشب بغابة البندق بغرداية من معتمدية بني خيار

Mardi 16 Juillet 2019



وات

- يواصل 90 عون من الحماية المدنية مستعينين بـ16 شاحنة اطفاء ومعززين باعوان الغابات والجيش الوطني تدخلهم منذ اكثرمن اربع ساعات لمحاصرة الحريق الذي نشب بعد ظهر اليوم الثلاثاء بغابة البندق بمنطقة غرداية من معتمدية بني خيار(ولاية نابل)، وفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية، لطفي بن علية لوكالة (وات).واشار علية الى ان التدخل لاطفاء الحريق سيتواصل الى يوم الغد بالنظر الى المساحة الشاسعة التي اتت عليها النيران والتي لا يمكن الى حد الان حصرها مشيرا انه تم تسجيل تقدم هام في حصر الحريق وعزله من اجل تسهيل عمليات التدخل لاطفائه.واوضح ان صعوبة التدخل لاطفاء الحريق مرده نشوبه في خمس مناطق مختلفة مشيراإلى ان تواصل هبوب الرياح القوية عسر عمل اعوان الحماية والفرق التي تتدخل لاطفاء الحريق.وابرز من جهة اخرى ان النيران التهمت مساحات هامة من اشجار البندق والاعشاب والاشجار الغابية.