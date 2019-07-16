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وطفة بلعيد مستشارة لدى يوسف الشاهد

Mardi 16 Juillet 2019

Mardi 16 Juillet 2019
تمت تسمية وطفة بلعيد مستشارة لدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ابتداء من غرّة جويلية 2019 وذلك بمقتضى أمر حكومي عدد 591 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جويلية.
وللإشارة فإن وطفة بلعيد تشغل خطّة رئيسة المجلس المركزي لحزب حركة مشروع تونس.
المصدر - موزاييك


  
  
     
  
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RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
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Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
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