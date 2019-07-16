وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية تونس

Mardi 16 Juillet 2019



باب نات

- أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية تونس المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:تدعيم الخط الأول بالجهة الصحية بتونس وعرض كل مراكز الصحة الأساسية المدرجة بالبرنامج الجهوي للتنمية على اللجنة الوطنية للإحداثات.التعهّد على المستوى الجهوي والمركزي بإنجاز المشاريع المبرمجة لفائدة الجهة في الآجال.التعهّد بحلّ الإشكال العقاري قصد إنجاز المشاريع الخاصة بإحداث 02 مركزي صحة أساسية صنف 4 بابن سيناء وعين زغوان ومركز وسيط للصحة بالعمران الأعلى.تجهيز كافة مراكز الصحة الأساسية بتونس الجنوبية قبل موفّى سنة 2019.الإذن بتعيين مكتب دراسات لإعداد دراسة معمّقة خاصة بمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي CAMU قصد تهيئة المركز طبقا للشروط والمواصفات الصحية والسلامة.تهيئة الفضاء المجاور لمركز التوليد وطب الرضيع بتونس.الانطلاق في إجراءات تخصيص الأرض البيضاء المجاورة للمعهد الوطني لأمراض الأعصاب قصد بناء قسم صيدلية وأرشيف طبي.التسريع في إجراءات إعادة تصنيف المستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" إلى صنف أ.تأهيل أجنحة العمليات ووحدات التعقيم المركزي والقاعات البيضاء بالمستشفيات الجامعية والمراكز المختصة بالجهة الصحية بتونس.الانطلاق في رقمنة العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي "شارل نيكول" تبعا للانتهاء من تعميم تركيز منظومة رقمنة مسالك توزيع الأدوية بالمستشفى المذكور.تدعيم الجهة الصحية بتونس بالموارد البشرية.