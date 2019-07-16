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عبد الكريم جراد : اتحاد الشغل لديه تحفظات بشأن تنظيم ندوة وطنية حول المتقاعدين

Mardi 16 Juillet 2019

Mardi 16 Juillet 2019
وات - أبدى عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، تحفظات المنظمة الشغيلة بشأن تنظيم ندوة وطنية حول كبار السن والمتقاعدين "دون تشريك فعلي للاتحاد".

وقال جراد في تصريح لـ / وات/ على هامش أشغال الندوة الوطنية حول " كبار السن والمتقاعدون: كفاءات وخبرات في خدمة الوطن"، المنعقدة بضاحية قمرت، " كنا حاضرين خلال هذه الندوة، غير أن مشاركتنا فيها حددها الطرف الحكومي الذي وجه إلينا دعوة عبر الفاكس دون أن يعلمنا ببرنامج الندوة أو مضمونها وتفاصيلها ولم يُطلب من الاتحاد تقديم مداخلات على غرار بقية المشاركين".
واعتبر أن تنظيم هذه الندوة حول المتقاعدين يندرج في اطار ما قال أنها " حملة انتخابية سابقة لأوانها مثل بقية الحوارات السابقة حول النقل والصحة"مؤكدا أن "ملف المتقاعدين فيه تناقض حكومي صريح، اليوم فقط اكتشفت الحكومة أن المتقاعدين ثروة وطنية يجب الاستفادة من خبراتهم في حين تمت السنة الماضية صياغة قانون بشأن المغادرة الطوعية للموظفين غادر بمقتضاه نحو 5 آلاف موظف جزء كبير منهم من الاطارات العليا، هذا إلى جانب قانون المغادرة المبكرة بعنوان الضغط على كلتة أجور الوظيفة العمومية".

وأضاف المسؤول النقابي أنه " من غير المعقول الحديث اليوم عن مزيد ادماج المتقاعدين في الحياة الاقتصادية عبر صياغة قانون يتيح الجمع بين الجراية والأجر"، مؤكدا أن ذلك " له انعاكس سلبي على تشغيل الشباب".

يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أفاد لدى اشرافه على أشغال الندوة الوطنية، اليوم، أن الحكومة ستعقد مجلسا وزاريا قريبا لاتخاذ إجراءات جديدة لفائدة المتقاعدين من أجل الاستفادة من خبراتهم في عدة مجالات على غرار تأطير الشباب والإحاطة به إضافة إلى بعث مجلس حكماء لتشريكهم في صنع القرار وصياغة برامج لمزيد ادماجهم في الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

  
  
     
  
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RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
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