وزير الشؤون الاجتماعية يدعو الى بلورة خطة عملية لإعداد المتقاعد وتهيئته لحياة جديدة بغاية الاستفادة من خبراته

Mardi 16 Juillet 2019
وات - دعا وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، المشاركين في الندوة الوطنية حول "كبار السن والمتقاعدون: كفاءات وخبرات في خدمة الوطن"، الى بلورة خطة عملية لإعداد المتقاعد وتهيئته لحياة جديدة بغاية الاستفادة من خبراته ومهاراته وتوظيفها خدمة للوطن.
وشدد الطرابلسي على وجوب وضع سياسات وتنفيذ اجراءات تجعل من التقاعد بداية جديدة لمرحلة مختلفة لا تقل غنى وانتاجا عن مرحلة مزاولة العمل التقليدي بالمصنع او الادارة او الحقل او المنشئة، وتكون فرصة لاكتشاف جديد للذات والقدرات والابداع، مشيرا الى ان "المتقاعدين وكبار السن خزانات لخبرات ومهارات وطاقات منسية، يعتبر تجاهلها اهدارا للثروات الوطنية".
وثمن في هذا الصدد، هذا الحوار المجتمعي حول المتقاعدين مبينا انه يأتي اثر سلسة حوارات انتظمت مؤخرا حول الحماية الاجتماعية ومقاومة الفقر والصحة العمومية والنقل، لتوضيح علاقة الدولة والمجتمع عموما بالمتقاعدين وكبار السن، وبغية الوصول الى توصيات مشتركة من شانها ان تدعم مكانة هذه الفئة، وتحسن من ظروف عيشهم، وتؤسس لإعادة صياغة العلاقة بين المتقاعد وكبير السن وكل من الدولة والمجتمع.
وحث وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة القطع مع "الصورة القاتمة والراسخة في اذهان عدد كبير من الرأي العام للمتقاعد والتي زادت في ترسيخها بعض وسائل الاعلام التي تظهر المتقاعد او كبير السن في صورة الانسان المحبط الذي يشكو من الفراغ والتجاهل وكثير الاشتكاء وقليل الحركة لا هم له سوى قتل الوقت"، وفق تعبيره.
وشدد على ان تلك الصورة السلبية لا تعكس حقيقة المتقاعد ولا المنزلة التي هو جدير بها في المجتمع، مبينا انه بامكان المتقاعد بفضل الارادة العامة والعزيمة الشخصية ان يحظى بحياة اخرى بعد تقاعده اكثر ثراء وحيوية عن حياته الاولى عندما كان مباشرا للعمل، والانتقال الى مرحلة اخرى من البذل والعطاء والنشاط دون التقيد بضوابط العمل وقوانينه المعروفة.
وشدد الطرابلسي على وجوب وضع سياسات وتنفيذ اجراءات تجعل من التقاعد بداية جديدة لمرحلة مختلفة لا تقل غنى وانتاجا عن مرحلة مزاولة العمل التقليدي بالمصنع او الادارة او الحقل او المنشئة، وتكون فرصة لاكتشاف جديد للذات والقدرات والابداع، مشيرا الى ان "المتقاعدين وكبار السن خزانات لخبرات ومهارات وطاقات منسية، يعتبر تجاهلها اهدارا للثروات الوطنية".
وثمن في هذا الصدد، هذا الحوار المجتمعي حول المتقاعدين مبينا انه يأتي اثر سلسة حوارات انتظمت مؤخرا حول الحماية الاجتماعية ومقاومة الفقر والصحة العمومية والنقل، لتوضيح علاقة الدولة والمجتمع عموما بالمتقاعدين وكبار السن، وبغية الوصول الى توصيات مشتركة من شانها ان تدعم مكانة هذه الفئة، وتحسن من ظروف عيشهم، وتؤسس لإعادة صياغة العلاقة بين المتقاعد وكبير السن وكل من الدولة والمجتمع.
وحث وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة القطع مع "الصورة القاتمة والراسخة في اذهان عدد كبير من الرأي العام للمتقاعد والتي زادت في ترسيخها بعض وسائل الاعلام التي تظهر المتقاعد او كبير السن في صورة الانسان المحبط الذي يشكو من الفراغ والتجاهل وكثير الاشتكاء وقليل الحركة لا هم له سوى قتل الوقت"، وفق تعبيره.
وشدد على ان تلك الصورة السلبية لا تعكس حقيقة المتقاعد ولا المنزلة التي هو جدير بها في المجتمع، مبينا انه بامكان المتقاعد بفضل الارادة العامة والعزيمة الشخصية ان يحظى بحياة اخرى بعد تقاعده اكثر ثراء وحيوية عن حياته الاولى عندما كان مباشرا للعمل، والانتقال الى مرحلة اخرى من البذل والعطاء والنشاط دون التقيد بضوابط العمل وقوانينه المعروفة.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- 15:22 النهضة في أحلك لحظاتها
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:25
|19:40
|16:16
|12:32
|05:12
|03:25
|
25°
|25°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|25°-22
|31°-23
|36°-23
|34°-24
|38°-27
Follow @babnet_Tunisie
(139 015) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 980) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 677) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 94 017) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 285) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 75 991) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 74 243) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 52 161) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 384) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 178) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 819) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 696) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 44 073) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 351) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 540) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 921) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 583) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 939) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 585) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 241) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
Par:bensa94 (France )
Sur: بلدية جرجيس انطلقت منذ الأمس بدفن 20 جثة من جثث المهاجرين الأفارقة الغرقى في عملية هجرة سرّية