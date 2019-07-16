وزير الشؤون الاجتماعية يدعو الى بلورة خطة عملية لإعداد المتقاعد وتهيئته لحياة جديدة بغاية الاستفادة من خبراته

Mardi 16 Juillet 2019



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- دعا وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، المشاركين في الندوة الوطنية حول "كبار السن والمتقاعدون: كفاءات وخبرات في خدمة الوطن"، الى بلورة خطة عملية لإعداد المتقاعد وتهيئته لحياة جديدة بغاية الاستفادة من خبراته ومهاراته وتوظيفها خدمة للوطن.وشدد الطرابلسي على وجوب وضع سياسات وتنفيذ اجراءات تجعل من التقاعد بداية جديدة لمرحلة مختلفة لا تقل غنى وانتاجا عن مرحلة مزاولة العمل التقليدي بالمصنع او الادارة او الحقل او المنشئة، وتكون فرصة لاكتشاف جديد للذات والقدرات والابداع، مشيرا الى ان "المتقاعدين وكبار السن خزانات لخبرات ومهارات وطاقات منسية، يعتبر تجاهلها اهدارا للثروات الوطنية".وثمن في هذا الصدد، هذا الحوار المجتمعي حول المتقاعدين مبينا انه يأتي اثر سلسة حوارات انتظمت مؤخرا حول الحماية الاجتماعية ومقاومة الفقر والصحة العمومية والنقل، لتوضيح علاقة الدولة والمجتمع عموما بالمتقاعدين وكبار السن، وبغية الوصول الى توصيات مشتركة من شانها ان تدعم مكانة هذه الفئة، وتحسن من ظروف عيشهم، وتؤسس لإعادة صياغة العلاقة بين المتقاعد وكبير السن وكل من الدولة والمجتمع.وحث وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة القطع مع "الصورة القاتمة والراسخة في اذهان عدد كبير من الرأي العام للمتقاعد والتي زادت في ترسيخها بعض وسائل الاعلام التي تظهر المتقاعد او كبير السن في صورة الانسان المحبط الذي يشكو من الفراغ والتجاهل وكثير الاشتكاء وقليل الحركة لا هم له سوى قتل الوقت"، وفق تعبيره.وشدد على ان تلك الصورة السلبية لا تعكس حقيقة المتقاعد ولا المنزلة التي هو جدير بها في المجتمع، مبينا انه بامكان المتقاعد بفضل الارادة العامة والعزيمة الشخصية ان يحظى بحياة اخرى بعد تقاعده اكثر ثراء وحيوية عن حياته الاولى عندما كان مباشرا للعمل، والانتقال الى مرحلة اخرى من البذل والعطاء والنشاط دون التقيد بضوابط العمل وقوانينه المعروفة.