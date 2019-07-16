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يوسف الشاهد: لا نية للحكومة للترفيع مجددا في سن التقاعد

Mardi 16 Juillet 2019

Mardi 16 Juillet 2019
وات - قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، انه "لا نية للحكومة للترفيع مجددا في سن التقاعد"، وذلك على هامش انعقاد ندوة وطنية بعنوان "كبار السن والمتقاعدون: كفاءات وخبرات في خدمة الوطن"، وأفاد الشاهد ردا على سؤال لـ(وات) أن الحكومة قامت مؤخرا بالترفيع في سن التقاعد بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين وبموجب قانون تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان في أفريل الماضي، "مما مكن من تحسين الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية"، نافيا في المقابل توجه الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد يقضي بمزيد الترفيع في سن التقاعد.

وكان البرلمان قد صادق في شهر أفريل الماضي على تنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وتم بمقتضى هذا التنقيح الترفيع في سن التقاعد بسنة واحدة بداية من غرة جويلية الحالي ليصبح سن التقاعد 61 عاما بالنسبة الى الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ إلى غاية 31 ديسمبر 2019.

هذا وسيتم الترفيع في سن التقاعد بزيادة بسنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة الى الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.
وفي سياق متصل، أعلن يوسف الشاهد أن الحكومة ستعقد قريبا مجلسا وزاريا لاتخاذ إجراءات جديدة لفائدة المتقاعدين من أجل الاستفادة من خبراتهم في عدة مجالات على غرار تأطير الشباب والإحاطة به إضافة إلى بعث مجلس حكماء لتشريكهم في صنع القرار وصياغة برامج لمزيد ادماجهم في الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

  
  
     
  
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Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
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