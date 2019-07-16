وزير العدل يلتقي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

Mardi 16 Juillet 2019
باب نات - تزامنا مع انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية المبرمجة ليوم 06 أكتوبر 2019، التقى وزير العدل محمد كريم الجموسي ظهر اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، مرفوقا بالناطقة الرسمية للهيئة حسناء بن سليمان، وقد مثّل اللقاء مناسبة لتناول عدد من المسائل المتعلّقة بآخر استعدادات الهيئة للانتخابات التشريعية والرئاسية و خاصة ما اتّصل منها بضرورة تجاوز بعض الصعوبات اللّوجيستية والإجرائيّة التي قد تطرأ على العملية الانتخابية.
كما تطرّق اللّقاء إلى واقع التنسيق القائم بين وزارة العدل و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص تكوين السادة القضاة و ما عرفته الفترة القريبة الماضية من تنظيم ورشات تكوينية مشتركة بكل من جربة والحمامات و سوسة تمحورت حول نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2019، شارك فيها عدد من رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء الدوائر الصيفية بالمحاكم الابتدائية وثلة من القضاة، وتم التأكيد فيها على خصوصية إجراءات النزاع الانتخابي.
كما تطرّق اللّقاء إلى واقع التنسيق القائم بين وزارة العدل و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص تكوين السادة القضاة و ما عرفته الفترة القريبة الماضية من تنظيم ورشات تكوينية مشتركة بكل من جربة والحمامات و سوسة تمحورت حول نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2019، شارك فيها عدد من رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء الدوائر الصيفية بالمحاكم الابتدائية وثلة من القضاة، وتم التأكيد فيها على خصوصية إجراءات النزاع الانتخابي.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- 12:22 النهضة في أحلك لحظاتها
- Hier 20:49 المصري جهاد جريشة لإدارة لقاء تونس و نيجيريا
- Hier 20:30 القبض على شخص بحوزته 4.5 كلغ من الزطلة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:25
|19:40
|16:16
|12:32
|05:12
|03:25
|
30°
|29°
|% 35
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|29°-23
|32°-23
|33°-22
|34°-24
|37°-26
Follow @babnet_Tunisie
(138 995) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 972) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 653) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 987) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 277) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 75 918) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 74 229) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 52 116) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 377) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 170) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 813) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 646) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 44 036) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 342) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 535) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 914) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 559) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 932) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 567) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 238) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
Par:mongi (Tunisia )
Sur:النهضة في أحلك لحظاتها