وزير العدل يلتقي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

Mardi 16 Juillet 2019



باب نات

- تزامنا مع انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية المبرمجة ليوم 06 أكتوبر 2019، التقى وزير العدل محمد كريم الجموسي ظهر اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، مرفوقا بالناطقة الرسمية للهيئة حسناء بن سليمان، وقد مثّل اللقاء مناسبة لتناول عدد من المسائل المتعلّقة بآخر استعدادات الهيئة للانتخابات التشريعية والرئاسية و خاصة ما اتّصل منها بضرورة تجاوز بعض الصعوبات اللّوجيستية والإجرائيّة التي قد تطرأ على العملية الانتخابية.كما تطرّق اللّقاء إلى واقع التنسيق القائم بين وزارة العدل و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص تكوين السادة القضاة و ما عرفته الفترة القريبة الماضية من تنظيم ورشات تكوينية مشتركة بكل من جربة والحمامات و سوسة تمحورت حول نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2019، شارك فيها عدد من رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء الدوائر الصيفية بالمحاكم الابتدائية وثلة من القضاة، وتم التأكيد فيها على خصوصية إجراءات النزاع الانتخابي.