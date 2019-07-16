قبلي: وقفة احتجاجية للمطالبة بايجاد حل للتاثيرات السلبية لمياه التطهير على قرى البليدات والجرسين وبني محمد

Mardi 16 Juillet 2019



وات

- نظم عدد من اهالي منطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية امام مقر الولاية للمطالبة بايجاد حل جذري للحد من التاثيرات السلبية لمياه التطهير المتدفقة من محطة التطهير بدوز والمتراكمة باحدى السباخ القريبة من قرى البليدات والجرسين وبني محمد.ودعا المحتجون السلط الجهوية ومصالح ديوان التطهير بالجهة الى التعامل الجاد مع هذه الاشكالية المستمرة منذ اكثر من سنة، خاصة بعد مد النشعية المستعملة لتصريف هذه المياه من منطقة ام الروس المحاذية لقرى جمنة والقلعة على بعد حوالي 5ر1 كلم من المحطة لتصل الى مشارف قرى البليدات والجريسين وبني محمد على بعد اكثر من 30 كلم منها وتتسبب في اشكاليات بيئية واضرار بالقطاع الفلاحي، وفق قولهم.كما اكدوا على انبعاث الروائح الكريهة من السبخة التي تتراكم فيها هذه المياه، وتكاثر الحشرات و مياه النز بالواحات المحاذية لها، الامر الذي من شانه التاثير على جودة منتوجها من التمور، علاوة على الاضرار بالطبقة المائية المستعملة لري هذه الواحات التي تستغل ابارا سطحية باتت ملوثة جراء تسرب مياه الصرف الصحي، حسب تاكيدهم.وقد اقدم عدد من شباب هذه المناطق المتضررة (الجرسين والبليدات وبني محمد) بالتزامن مع تنفيذ الوقفة الاحتجاجية اما مقر الولاية، على غلق الطريق الجهوية 251 الرابطة بين قريتي البليدات والجرسين والتي تربط التجمعات السكانية الغربية للولاية بمدينة قبلي عبر اشعال العجلات المطاطية، داعين الى الاسراع في التعامل مع هذه الاشكالية وايفاء السلط الجهوية بتعهداتها السابقة لتجنب تحركات احتجاجية اكبر من الاهالي الذين ذاقوا ذرعا بالروائح الكريهة التي تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، علاوة على تهديد مياه التطهير للقطاع الفلاحي الذي يمثل مورد رزقهم الوحيد بهذه الربوع، وفق قولهم.وفي رده على هذه الاشكالية، اكد المدير الجهوي للتطهير تركي هواشتية لمراسل (وات) ان محطة التطهير بدوز تشهد انطلاقة تنفيذ مشروع باعتمادات جملية تناهز 7ر4 مليون دينار لتجديدها واحداث وحدة معالجة ثلاثية لمياهها تجعلها قابلة للاستغلال في القطاع الزراعي وتحد من تاثيراتها السلبية على البيئة.واكد ان مصالح التطهير قد اعطت الاذن بانطلاقة الاشغال للمقاولات المنجزة للمشروع الذي سيكون جاهزا في ظرف ثمانية اشهر.