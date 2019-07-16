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الإعلام الإماراتي يترقّب و يتمنّى : النهضة الإخوانية على وشك الإنفجار

Mardi 16 Juillet 2019

Mardi 16 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - يبدو أن الإعلام الإماراتي ينتظر بفارغ الصبر إعلان حركة النهضة عن قائماتها التشريعية ممنيا النفس بإنفجار ينهي كابوس النهضة التونسية الذي أرق مماليك البترودولار
موقع إرم نيوز عنون مقالا له ب "بعد انتخاباتها الداخلية.. انقسامات حادة تعصف بالنهضة التونسية "

حيث اعتبر بأن النهضة في تونس تعيش على وقع إنقسامات داخلية حادة بسبب إنقلاب المكتب التنفيذي للحركة على نتائج الإنتخابات الداخلية التي تم إنجازها مؤخرا


و أضاف المقال بأن المكتب التتفيذي قد أعاد عددا من القيادات التي تم إسقاطها في الإنتخابات الداخلية و مكنهم من رئاسة قائمات الحركة ،و هو ما تسب بموجة جدل حادة داخل الحركة خاصة بعد الإنقلاب على الشرعية الانتخابية


و ختم الموقع الإماراتي "ويعتبر مراقبون أن ما قام به المكتب التنفيذي للحركة سيتسبّب في موجة غضب كبرى داخلها، وسيحدث انقسامات خاصة في صفوف كل من تم انتخابهم على رأس القائمات وأطاح بهم المكتب التنفيذي .

ويرى متابعون للمشهد السياسي التونسي أن قلب ترتيب القائمات التي أفرزتها المؤتمرات الداخلية للحركة سيُحدث شرخًا بين قيادات الحركة وقواعدها التي انتخبت شخصيات تم إقصاؤها من القائمات .

يشار إلى أن حركة النهضة تُحاول التكتّم على القائمات الانتخابية، حتى تتمكن من إنجاز ترتيبات داخلية تُخفف من حدّة رد فعل قواعدها."

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185816

Mandhouj  (France)  |Mardi 16 Juillet 2019 à 11h 25m |           
لماذا بدأت الإمارات تلم تفشها من اليمن ؟ عهد الغول الإماراتي بدأ في الأفول .. و مخططات بن زايد الباءس بدأت تتساقط في اليمت السودان تونس الجزاءر . نحن أمام عهد الشعوب التي ترسم الحريۃ و الديمقراطيۃ.



Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
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