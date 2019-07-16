تطاوين: الثروة الحيوانية مهددة بالعطش وتفاقم أزمة الشعير العلفي في مراعي الجهة

Mardi 16 Juillet 2019



وات

- أكّد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين، عمر الزردابي،اليوم الاثنين، ان قطعان الماشية المنتشرة على حوالي 1.5 مليون هكتار من مراعي الظاهر والوعرة جنوب وشرقي ولاية تطاوين،تجاوزت موجات الحر الشديد التي شهدتها المنطقة مؤخرا دون تسجيل خسائر بفضل جهود المربين طيلة هذه الفترة و الذين هبوا لتزويد قطعانهم بالمياه اللازمة وتوفير الظل لها.وقال رئيس الاتحاد الجهوي لمراسل (وات) بالجهة ان العطش خيم على مراعي "الظاهر" و"الوعرة" حيث تم تجهيز الآبار هناك بالطاقة الشمسية التي لم تكن فعالة عندما تشتد فيها الحرارة فيتعطل ضخ المياه وهو ما زاد في معاناة المربين الذين اضطروا الى نقل المياه عبر الجرارات وشراء الاوعية اللازمة لسقي مئات الالاف من رؤوس الماشية من المجترات الصغرى والابل .وافاد بان مصالح وزارة الفلاحة قامت من جهتها بملء الفساقي وطالب بالاسراع في وضع مولدات كهربائية لاستعمالها عند الحاجة على كل بئر عمومية مشيرا الى ان المندوبية الجهوية للفلاحة وضعت مبدئيا ثلاثة مولدات فقط على الابار التي تشرب منها اكثر الاغنام في منطقة "الوعرة" في انتظار اقتناء المزيد حسب قوله وحث رئيس الاتحاد الجهوي المربين على الاستفادة مما تقدمه الدولة من منح ودعم لاقتناء صهاريج المياه وتجهيز الابار وبناء الفساقي في المراعي لضمان توفير المياه اللازمة لاغنامهم كي لا يتفاجؤوا مستقبلا بمثل هذه الفترة الصعبة التي كلفتهم الكثير على حد رايه.وبالتوازي مع ازمة العطش تتفاقم في الجهة ازمة الشعير العلفي ولم تتحرك السلط المعنية بالقدر الكافي للحد من هذه الوضعية الصعبة التي يكابدها المربون في هذا الظرف الحساس من حيث قساوة الطبيعة وفترة ترويج العلوش وقد بلغ الوضع الى حد استنجاد اصحاب نيابات ديوان الحبوب بالامن لتوزيع اي شاحنة تحل بالجهة فضلا عما تمثله عملية البيع في حد ذاتها من اشكالات واجراءات بطيئة ومطولة حسب ما اكده المربون واصحاب نيابات الديوان.وقد عاين مراسل (وات) اليوم الاثنين احتقانا في مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة وفي مقر الدائرة الجهوية لديوان الحبوب وفي النيابات ذاتها حيث تساءل المربون عن مال هذا الوضع الذي يهدد ماشيتهم ويطالبون بتوفير الكميات التي يخصصها الديوان للجهة وهي في حدود 50 الف قنطار وتجاوز كل الاشكاليات من نقل وغيرها لا سيما وان روزنامة التوزيع التي اعدتها اللجنة الجهوية غير محترمة وتشوبها عديد الاخلالات حسب ما اكده صاحب نيابة لمراسل (وات) في الجهة فضلا عن مادة السدرة التي غيبت هي الاخرى عن مخازن بيع الاعلاف منذ فترة .واشار احد المربين الى ان الازمة تتجلى في غلق كل نيابات الديوان التي من المفترض ان تكون مفتوحة على ذمة المربين فيها كميات من الشعير فضلا عن امتناع عدد من اصحاب النيابات قبول شاحنات الشعير خوفا من الفوضى والمشاكل التي يتحمل تبعاتها على حد قول احدهم فيما ينتظر اصحاب اربع او خمس طلبات لفتح نيابات جديدة موافقة اللجنة الجهوية لتوزيع الاعلاف التي لم تبت فيها الى حد الان.