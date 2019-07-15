مدنين: برنامج بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة يطلق دفعة جديدة من المشاريع بالجهة

Lundi 15 Juillet 2019



وات

- في اطار طار برنامج بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي ينفذه مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع "unops" بالشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل تم امضاء 39 اتفاقية تمويل لأحداث مشاريع جديدة منها 19 مشروعا بولاية مدنين و20 مشروعا بولاية تطاوين بطاقة تشغيلية تبلغ 125 موطن شغل منها 75 موطن شغل بولاية مدنين و50 موطن شغل بولاية تطاوين وفق احمد الساقي المنسق الجهوي لمشروع بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة.وتهم هذه المشاريع التي يقدر حجم دعمها المادي مليون دينار قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية وستتواصل مرافقة باعثيها بعد سنة من الإحاطة التي شملت الاعداد لبعث هذه المشاريع بما يضمن لها اوفر الحظوظ النجاح وفق تعبير السقاي.وتاتي هذه الدفعة الجديدة من المشاريع بعد دخول دفعة اولى منها طور الانتاج .وقد بلغ عددها 37 مشروعا شملت ولايتي مدنين وتطاوين وذلك في اواخر سنة 2018 وتتواصل عملية مرافق ة هذه المشاريع في اطار مشروع بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون والذي سيختتم هذه السنة بعد ان انجز عدة انشطة أنجزها منذ انطلاقه موفى سنة 2016 .وأطلق هذا المشروع الذي ساهم في تدعيم قدرات هياكل المساندة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفي مرافقة الشبان والإحاطة بالباعثين واعداد مخططات الاعمال دليل المرافقة للباعثين يوجه للهياكل والادارات المعنية بمرافقة وتأطيرهم في مختلف مراحل انجاز المشاريع من الفكرة الى التنفيذ والإنتاج من اجل ضمان نجاعة الإحاطة ومرافقة مثلى تيسر على الباعث انجاز مشروعه.