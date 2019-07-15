وزيرة المرأة تعطي اشارة انطلاق بناء 30 وحدة إنتاج لفائدة حرفيات بمنطقة حي الهلال بالعاصمة

Lundi 15 Juillet 2019
وات - أعطت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، اليوم الاثنين، اشارة انطلاق بناء 30 وحدة إنتاج لفائدة مجموعة من الحرفيات بمنطقة حي هلال من معتمدية السيجومي بالعاصمة، وذلك خلال زيارة أدتها إلى المنطقة مرفوقة بالخصوص بشيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم، للاطلاع على مكونات المشروع وآجال تنفيذه.
وتتمثل أهم مكونات هذا المشروع، الذي تقدر كلفته ب 266 ألف دينار، في إزالة الأكواخ الحالية وتهيئة 30 وحدة إنتاج مساحة كل منها 16 متر مربع، إلى جانب تهيئة المحيط الخارجي من ترصيف وتبليط وغراسة أشجار.
ويعتبر المشروع احدى مكونات مبادرة "مشروع لكل منطقة"، وهو يتنزل في إطار تجسيم أهداف الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن "13-25" الهادفة إلى مكافحة الإرهاب من خلال دعم السلم المجتمعي وتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.
وتتمثل أهم مكونات هذا المشروع، الذي تقدر كلفته ب 266 ألف دينار، في إزالة الأكواخ الحالية وتهيئة 30 وحدة إنتاج مساحة كل منها 16 متر مربع، إلى جانب تهيئة المحيط الخارجي من ترصيف وتبليط وغراسة أشجار.
ويعتبر المشروع احدى مكونات مبادرة "مشروع لكل منطقة"، وهو يتنزل في إطار تجسيم أهداف الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن "13-25" الهادفة إلى مكافحة الإرهاب من خلال دعم السلم المجتمعي وتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.
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- Hier 22:42 بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة
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Par:hedibg (Tunisia )
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